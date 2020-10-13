Заболеваемость коронавирусом в России снова побила рекорд — 13 868 случаев

Умерли за минувшие сутки 244 человека с COVID-19, это также максимум за все время пандемии. Всего зафиксировано 22 966 летальных исходов. Вылечились за день 7550 человек, за все время — 1 031 785.
Больше всего новых случаев в:
Больше всего пациентов с COVID-19 за сутки умерли в Москве (58),
Прирост заболеваемости наблюдается во многих регионах России, а некоторые уже столкнулись с нехваткой бригад скорой помощи и мест в стационарах для больных COVID-19. В большинстве субъектов власти ввели самоизоляцию для групп риска, а также ужесточили требования масочного режима и частично перевели работников на удаленку.