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10:51 (мск), источник: Коммерсантъ

Заболеваемость коронавирусом в России снова побила рекорд — 13 868 случаев

За последние сутки в России зарегистрировано 13 868 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, это рекордный показатель с начала пандемии. Прошлый рекорд был установлен 11 октября, тогда за сутки коронавирусом заразились 13 634 человека. Накануне было выявлено 13 592 заболевших. Общее число зараженных достигло 1 326 178.

Коронавирус COVID-19
11:19 (мск)В Москве зафиксировали рекордный прирост заразившихся коронавирусом
COVID-19: Новые случаи
Россия
Вся статистика
Источник: РИА "Новости"

Умерли за минувшие сутки 244 человека с COVID-19, это также максимум за все время пандемии. Всего зафиксировано 22 966 летальных исходов. Вылечились за день 7550 человек, за все время — 1 031 785.

Больше всего новых случаев в:

  • Москва — 4618 (всего — 339 431),
  • Санкт-Петербург — 557 (48 686),
  • Московская область — 420 (78 251),
  • Ростовская область — 277 (25 175),
  • Нижегородская область — 274 (35 350).

Больше всего пациентов с COVID-19 за сутки умерли в Москве (58), Санкт-Петербурге (34), а также Ростовской и Московской областях (по 9).

Прирост заболеваемости наблюдается во многих регионах России, а некоторые уже столкнулись с нехваткой бригад скорой помощи и мест в стационарах для больных COVID-19. В большинстве субъектов власти ввели самоизоляцию для групп риска, а также ужесточили требования масочного режима и частично перевели работников на удаленку.

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