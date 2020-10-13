Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Начало космической эры Человечество отметило годовщину начала космической эры
Фоторепортажи
40Названы финалисты премии Comedy Pet Photography Awards 2020
19Названы победители конкурса снимков с дронов Drone Awards
13:09 (мск), источник: Вести - Новосибирск

СК раскрыл подробности убийства девушки-трансгендера в Новосибирске

Задержали сотрудника полиции, подозреваемого в совершении преступления.

Под Новосибирском 5 октября, в День работников уголовного розыска, жестоко убили 24-летнюю девушку-трансгендера Викторию Басаковскую. Пресс-служба регионального СУ СКР раскрыла подробности обнаружения тела, а также сообщила о задержании главного подозреваемого.

«13 октября 2020 года при осмотре участка местности, расположенного в 700 метрах от села Бурмистрово, обнаружено тело 24-летнего жителя Дзержинского района Новосибирска с признаками насильственной смерти в виде следов удушения в области шеи. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам полиции удалось установить личность подозреваемого и задержать его. Им оказался 20-летний сотрудник ППС. По версии следствия, 5 октября 2020 года в утреннее время подозреваемый, находясь у себя дома в селе, в ходе конфликта задушил своего знакомого, после чего вывез его тело за территорию посёлка и скрыл», — рассказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Также в региональном ГУ МВД добавили, что с заявлением о без вести пропавшей Виктории Басаковской (Николай Басаковский) 12 октября обратилась её родственница. В ходе работы по сообщению, сотрудниками уголовного розыска отрабатывались все версии безвестного исчезновения гражданки, в том числе, криминального характера.

Подозреваемого сотрудника патрульно-постовой службы уволят:

«Начальником регионального Главка принято решение об увольнении указанного сотрудника из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Он понесет наказание в соответствии с действующим законодательством РФ», — сообщили в ведомстве.

 Эксперт назвал сроки пика заболеваемости COVID-19 в Российской Федерации
"Мы уверены, что это было убийство": адвокат семьи Владимира Конкина проком
В России выявили рекордное число новых случаев заражения COVID
Ученые доказали возможность повторного заражения коронавирусом
Роспотребнадзор рассказал, кому нельзя прививаться от COVID-19
Вдова Караченцова оценила пенсию в 150 тысяч рублей
Мачу-Пикчу открыли ради единственного посетителя
Переболевшие COVID-19 пациенты рассказали о необычном осложнении
В США задержали создателя брендов «Довгань» и «Смак»
Здоровье
Коронавирус прожил на экране мобильного телефона почти месяц Правда, в идеальных для себя лабораторных условиях — при комнатной температуре и в полной темноте.
Кино
Пегова примерила неожиданный образ для шоу «Ледниковый период» В выпуске, посвященном кино, звезды проекта станцевали под известные саундтреки
Новости партнеров
Российские звезды-евреи и их настоящие фамилии
Силуанов предупредил россиян об отмене пенсий
Болезнь Началовой: 71-летняя Дубовицкая резко похудела и постарела
Как Степаненко отреагировала, узнав о сыне Петросяна
Gnezdo.ru
Как выглядят восточные женщины дома без хиджаба
Не от удара: причина смерти жертвы ДТП с Ефремовым
Почему опасно заваливать вещами багажник машины?
Кумир 90-х Таня Овсиенко: как она выглядит сейчас
Новости партнеров
Российские звезды-евреи и их настоящие фамилии
Отравление Навального: назван виновный
Знаменитости-евреи, о чьем происхождении вы точно не догадывались
5 признаков, что вы перенесли коронавирус, даже не заметив этого
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь