13:09 (мск), источник: Вести - Новосибирск
СК раскрыл подробности убийства девушки-трансгендера в Новосибирске
Задержали сотрудника полиции, подозреваемого в совершении преступления.
Под Новосибирском 5 октября, в День работников уголовного розыска, жестоко убили 24-летнюю
«13 октября 2020 года при осмотре участка местности, расположенного в 700 метрах от села Бурмистрово, обнаружено тело 24-летнего жителя Дзержинского района Новосибирска с признаками насильственной смерти в виде следов удушения в области шеи. В ходе проведенных
Также в региональном ГУ МВД добавили, что с заявлением о без вести пропавшей Виктории Басаковской (Николай Басаковский) 12 октября обратилась её родственница. В ходе работы по сообщению, сотрудниками уголовного розыска отрабатывались все версии безвестного исчезновения гражданки, в том числе, криминального характера.
Подозреваемого сотрудника
«Начальником регионального Главка принято решение об увольнении указанного сотрудника из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Он понесет наказание в соответствии с действующим законодательством РФ», — сообщили в ведомстве.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.