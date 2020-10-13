Чеченские силовики ликвидировали остатки «Имарата Кавказ»

В обнаруженную банду, как выяснилось, входило семь человек. Четверых из них уничтожили, остальных разыскивают. Все они, по оперативным данным, недавно вернулись из Сирии, где воевали на стороне боевиков, а в России намеревались совершить резонансную вылазку.
Бой произошел в недостроенном частном доме на восточной окраине Грозного. Этот район чеченской столицы, который с советских времен известен под названием 30-й участок, раскинулся на холмистой местности, густо покрытой деревьями и кустарником. Отсюда недалеко до большого Чернореченского лесного массива, через который можно легко выбраться в горы. Возможно, поэтому боевики и облюбовали этот район. Совсем недавно по программе восстановления ветхого жилья район 30-го участка чеченскими властями был капитально перестроен. На месте сохранившихся еще с советских времен деревянных бараков возвели многоквартирные корпуса, реконструировали частные постройки.
В дом, где, по оперативным данным, могли укрываться террористы, бойцы ОМОНа УВД Грозного на транспорте постучали рано утром. Дверь открыла молодая женщина. Вслед за ней вышел мужчина, который представился хозяином дома. Пока одни разговаривали с супругами, несколько бойцов направились в дом. В этот момент прятавшиеся в доме боевики открыли огонь, смертельно ранив двух полицейских. Оставшиеся на улице бойцы, рассредоточившись по периметру дома, открыли шквальный огонь по пытавшимся покинуть двор боевикам. Тем временем на место происшествия подоспели бойцы Росгвардии и оперативная группа из Октябрьского РОВД Грозного.
Двух террористов застрелили в доме, одного — за пределами двора при попытке скрыться. Еще один боевик, оказавшись в кольце, совершил самоподрыв.
Таким образом, всего были уничтожены четыре террориста.
Впрочем, местные силовики не исключают, что нескольким боевикам из засевших в доме на 30-м участке удалось скрыться. Их теперь ищут по всей республике. «После установления личностей ликвидированных боевиков нам будет проще найти и их сообщников, тем более у нас уже есть информация о том, из каких сел родом убитые боевики», — отметил в беседе с «Ъ» участвовавший в операции сотрудник республиканского силового ведомства.
Оружие, найденное у убитых боевиков | Источник: НАК РФ
Оперативники также установили, что некоторые из боевиков до появления в Грозном находились в Сирии, где воевали на стороне террористов и входили в группу так называемого амира Аслана Бютукаева, который во время существования вооруженного подполья «Имарат Кавказ» был одним из его руководителей, а после уничтожения этой организации присягнул запрещенному в России террористическому «Исламскому государству». В доме, где скрывались боевики, были обнаружены комплекты теплой одежды, лекарства и большой арсенал.
«По нашим данным, боевики Бютукаева планировали совершить в Грозном резонансную вылазку», — сообщил собеседник «Ъ».
Напомним, в декабре 2014-го боевики Аслана Бютукаева напали на Грозный, захватив республиканский Дом печати и городскую школу. В ходе перестрелки тогда погибли 14 местных полицейских.
О том, что боевики в Грозный могли приехать из Сирии, заявил и глава Чечни Рамзан Кадыров. «В оперативной базе они числились давно и находились в розыске. Все последнее время эти шайтаны были в бегах за пределами России, прятались в Сирии и в других странах. Теперь же, получив заказ от своих западных спонсоров, они вернулись и решили провести ряд терактов», — написал Кадыров в Telegram.
Как сообщал ранее «Ъ», в мае этого года, в разгар пандемии, отряд амира Бютукаева появился на окраинах Назрани. Обстреляв полицейских, боевики сумели уйти от преследования. Причем уходя от погони, боевики зачем-то бензопилой срезали знаменитое грушевое дерево, которое считается культовым местом для последователей почитаемого в Ингушетии шейха Батал-Хаджи. После этого, говорят, к поиску главаря вооруженного подполья подключились и желающие отомстить ему за осквернение святыни баталхаджинцы.
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