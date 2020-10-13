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13 октября, источник: РАПСИ

Мосгорсуд изменил меру пресечения экс-владельцу банка «Югра» Хотину

МОСКВА, 13 окт — РАПСИ. Мосгорсуд изменил меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий в отношении бывшего мажоритарного акционера ПАО Банк «Югра» Алексея Хотина по уголовному делу о хищении 7,5 миллиарда рублей кредитной организации, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

Источник: Агентство «Москва»

«В отношении Хотина мера пресечения изменена на запрет определенных действий до 15 января 2021 года», — сказала собеседница агентства.

Во вторник суд также назначил запрет определенных действий двум другим фигурантам дела — экс-председателю правления банка «Югра» Дмитрию Шиляеву и экс-президенту кредитной организации Алексею Нефёдову.

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Всем троим предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере, совершенная организованной группой с использованием служебного положения).

По данным следствия, причастность Хотина к хищению денежных средств банка «Югра» в размере 7,5 миллиарда рублей подтверждается документами Банка России, Агентства по страхованию вкладов, а также иными доказательствами.

Арбитражный суд Москвы 2 октября 2018 года по заявлению Банка России признал банк «Югра» несостоятельным (банкротом).

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