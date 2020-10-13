Мосгорсуд изменил меру пресечения экс-владельцу банка «Югра» Хотину

«В отношении Хотина мера пресечения изменена на запрет определенных действий до 15 января 2021 года», — сказала собеседница агентства.
Во вторник суд также назначил запрет определенных действий двум другим фигурантам дела — экс-председателю правления банка «Югра» Дмитрию Шиляеву и экс-президенту кредитной организации Алексею Нефёдову.
Всем троим предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере, совершенная организованной группой с использованием служебного положения).
По данным следствия, причастность Хотина к хищению денежных средств банка «Югра» в размере 7,5 миллиарда рублей подтверждается документами Банка России, Агентства по страхованию вкладов, а также иными доказательствами.
Арбитражный суд Москвы 2 октября 2018 года по заявлению Банка России признал банк «Югра» несостоятельным (банкротом).