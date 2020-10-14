WSJ сообщила об отправке в Карабах связанных с Турцией сирийских боевиков

«Сотни членов сирийских боевиков в союзе с Турцией присоединились к боям между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха, еще сотни готовятся к отправке», — заявили изданию два источника в Сирии, связанные с переброской боевиков.
Информация о том, что Турция вербует боевиков, распространилась в июле, после того как в регионе вновь вспыхнули бои, сообщили источники газеты.
По словам одного из собеседников издания, боевики направлялись в Карабах с середины сентября — группами по сто человек. Другой сириец, связанный с повстанцами, подтвердил, что в регион ушли сотни человек, однако «десятки уже вернулись, встревоженные ожесточенными боями».
За участие в боях наемники получают до $2 тыс. в месяц, заявил изданию один из повстанцев. Другой отметил, что «потери среди сирийских бойцов быстро растут» и «около 200 [сирийцев] уже попросили вернуть их обратно».
Источники среди официальных лиц Турции сообщили изданию, что Анкара организовала в Азербайджане двухнедельные военные учения и «предоставила властям Азербайджана ударные беспилотники». По данным Минобороны США, ранее Турция также отправила около 5 тыс. сирийских боевиков в Ливию.
«Отправка в Ливию или в Азербайджан стала обыкновенным явлением. Людям уже все равно, за кого или против кого воевать, теперь они спрашивают только о деньгах. Они поедут туда, где деньги», — заявил изданию один из наемников.
Турция опровергла обвинения в переброске в Нагорный Карабах боевиков из Сирии. Азербайджан также заявил, что не задействовал в боях иностранных наемников.
Боевые действия между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в наступлении и провокациях и ввели военное положение.
Армения заявила, что на стороне Азербайджана в боях участвует Турция, которая якобы снабжает его военными специалистами и техникой, в частности истребителями F-16 и дронами. Баку и Анкара эти обвинения опровергли.
8 октября президент России Владимир Путин призвал прекратить бои в Карабахе, чтобы стороны могли обменяться удерживаемыми лицами и телами погибших. По его инициативе и посредничестве главы российского МИДа Сергея Лаврова в Москве прошли переговоры министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Стороны договорились о временном перемирии с полудня 10 октября, однако вскоре после того, как оно вступило в силу, обвинили друг друга в обстрелах.