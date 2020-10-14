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09:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Многократную чемпионку по тайскому боксу задержали в Белоруссии

Многократную чемпионку Белоруссии и призерку чемпионатов Европы по тайскому боксу Александру Ситникову задержали в Минске. Об этом сообщается на странице Белорусского фонда спортивной солидарности в Facebook.

Источник: страница Александры Ситниковой во «ВКонтакте»

13 октября спортсменку доставили в Центральное РУВД. Суд над 24-летней Ситниковой назначен на 14 октября.

30 сентября белорусскую баскетболистку Елену Левченко задержали в минском аэропорту по подозрению в участии в акциях протеста. Она активно высказывалась против насилия в Белоруссии и поддерживала идею проведения повторных президентских выборов. Она по-прежнему находится в Центре изоляции правонарушителей на улице Окрестина.

В Белоруссии более двух месяцев продолжаются массовые акции протеста. Участники требуют отставки Александра Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов.

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