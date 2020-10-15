Основателя бренда «Довгань» задержали в США под другим именем

Бизнесмена Германа Лиллевяли, который создал бренды «Довгань», «Красная линия» и «Смак» задержали в США под другим именем и фамилией, сообщили РБК в пресс-службе Министерства внутренней безопасности США. В документах он проходит как Герман Хайнманн.
О том, что Лиллевяли задержали в США, накануне сообщали источники РБК.
«Герман Хайнманн, 56 лет, являясь гражданином Эстонии, въехал в США через международный аэропорт Лос-Анджелеса по программе безвизового въезда и не смог покинуть США, как было предписано. 18 августа сотрудники Управления иммиграционной и таможенной службы США (ICE) арестовали Хайнмана». — говорится в сообщении представителя Министерства внутренней безопасности США Алекса Понса. Сейчас Лиллевяли ожидает решения по вопросу его выдворения.
Как сообщил ТАСС со ссылкой на Иммиграционную и таможенную службу США, бизнесмена планируют выдворить в Эстонию.
Понс сообщил, что Лиллевяли и Хайнманн — один и тот же человек. Это также подтвердил адвокат Игорь Зубер, защищающий одного из менеджеров холдинга Лиллевяли, сообщив, что российское следствие знает, что Лиллевяли пользовался именем Герман Хайнманн.
Источник, знакомый с ходом дела, сообщил РБК, что бизнесмен уже раньше пользовался именем Герман Хайнманн, например, при въезде в Израиль.
Лиллевяли въехал в США в начале 2020 года по эстонскому паспорту и по закону мог пробыть в стране три месяца. В это время в США шло разбирательство по иску инвесторов к бизнесмену, которые обвиняли его в расхищении их средств через созданный им инвестиционный холдинг. Суд постановил взыскать с Лиллевяли более $32 млн.
Позже его задержали и выяснили, что Россия также объявила Лиллевяли в международный розыск.
Представитель группы истцов по делу о хищении сообщал, что российские правоохранители добиваются выдачи бизнесмена, однако между двумя странами нет соглашения об экстрадиции, что осложняет дело.
Адвокат, который представлял Лиллевяли во время его заочного ареста Хорошевским судом, Дмитрий Николаев не прокомментировал задержание предпринимателя в США и не разъяснил его позицию относиться судебного разбирательства. Как пояснили РБК в его адвокатском бюро, Николаев представлял интересы Лиллевяли разово. РБК также не смог связаться с другими представителями бизнесмена.
Иск к Лиллевяли, а также к его родственникам, подконтрольным ему компаниям и их топ-менеджерам подали в 2018 году. Истцы считали, что ответчики с помощью подставных компаний привлекали их средства, используя их для покрытия долгов перед другими инвесторами и для «личного обогащения». В частности, они предлагали купить акции таких компаний как Apple и Nike.
Российское следствие полагает, что Лиллевяли создал финансовую пирамиду для хищения денег клиентов.
Евгений Пудовкин, Маргарита Алехина, Мария Лисицына
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