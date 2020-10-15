11:05 (мск), источник: РБК
WP сообщила о гибели более 50 сирийских наемников в Карабахе
По данным газеты, тела отправленных в зону конфликта бойцов родственникам передали на
В ходе боевых столкновений в Нагорном Карабахе погибли 52 сирийских наемника, сообщает The Washington Post (WP). Как отмечает газета, гибель сирийских боевиков грозит втягиванием в конфликт внешних сил, в том числе Турции, и потенциально дестабилизирует
В начале октября тела погибших наемников были переданы родственникам на
Ранее о присутствии в Нагорном Карабахе наемников с Ближнего Востока сообщали правозащитники и СМИ. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека указывал, что наемников из вооруженных группировок в Сирии вербуют как Турция, поддерживающая Азербайджан, так и армянская диаспора.
В начале октября глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин также говорил, что в зону конфликта в Карабахе активно стягиваются боевики террористических организаций «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Фиркат Хамза», «Султан Мурад» и экстремисты из курдских группировок. По его словам, в регионе уже насчитываются несколько тысяч наемников, желающих заработать на войне.
Азербайджан не раз опровергал использование наемников. Президент страны Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан не нуждается в них, так как его армия состоит более чем из 100 тыс. бойцов. «У нас нет наемников. Это наше официальное заявление», — сказал он, отметив, что ни одна страна не может предоставить доказательств использования Азербайджаном бойцов из других стран. Турция также опровергла обвинения в переброске в Нагорный Карабах боевиков из Сирии.
Боевые столкновения между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Обе стороны сообщали о сотнях убитых и раненых, в том числе среди мирного населения. Ереван заявил, что на стороне Азербайджана в боях участвует Турция, которая якобы предоставляет стране специалистов и технику. Баку и Анкара эти обвинения опровергли.
9 октября при посредничестве Москвы стороны договорились о временном перемирии с полудня 10 октября, однако вскоре после его вступления в силу обвинили друг друга в обстрелах.