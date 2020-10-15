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10:39 (мск), источник: ТАСС

Белорусской баскетболистке Левченко, осужденной за участие в протестах, продлили арест

МИНСК, 15 октября. /ТАСС/. Срок ареста белорусской баскетболистки Елены Левченко, которая после административного ареста на 15 суток за участие в незаконных массовых мероприятиях оппозиции, должна была выйти из СИЗО, продлен еще на 72 часа. Об этом сообщает в четверг Белорусский фонд спортивной солидарности в Facebook.

Источник: РИА "Новости"

«Елене Левченко продлили арест еще на трое суток, спортсменка должна была выйти на свободу сегодня», — отметили в фонде, напомнив, что обладательницу бронзовой награды чемпионата Европы, финалистку женской Национальной баскетбольной лиги (WNBA) задержали 30 сентября, она находится в Центре изоляции правонарушителей (ЦИП) на улице Окрестина в Минске.

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По данным портала tut.by, в четверг утром к ЦИП ее приехали встречать родители и многие звезды белорусского спорта, а также болельщики баскетболистки. Однако родителям Левченко сообщили, что ее задержали еще на трое суток по другому эпизоду, в течение этого времени должны сообщить, когда и где пройдет новый суд.

Елена Левченко была среди первых представителей белорусского спорта, кто обозначил свою позицию по отношению к событиям в стране после прошедших в августе президентских выборов, выступив за их повторное проведение. Она была в числе спортсменов, поставивших подписи под коллективным письмом с жесткими требованиями к властям прекратить насилие в отношении демонстрантов, а также участвовала в маршах сторонников оппозиции.

Левченко выступала в WNBA за «Шарлотт», «Вашингтон» и «Атланту», с которой в 2010 году она доходила до финала WNBA. В России спортсменка играла за екатеринбургский УГМК, становилась чемпионкой России, обладательницей кубка страны и бронзовым призером Евролиги. В составе сборной Белоруссии Левченко завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы 2007 года, признана лучшей центровой чемпионата мира 2010 года. В настоящее время 37-летняя баскетболистка выступает за китайский клуб «Сычуань Уэльс».

В среду также стало известно, что многократная чемпионка Белоруссии по тайскому боксу, трехкратный бронзовый призер чемпионата Европы по муай-тай Александра Ситникова осуждена в Минске на десять суток административного ареста за участие в массовой акции протеста.

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