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10:48 (мск), источник: Известия

За сутки в России выявили 13 754 случая заболевания COVID-19

За минувшие сутки в России выявлено 13 754 новых случая заболевания COVID-19, сообщили в четверг, 15 октября, в оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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Источник: Агентство «Москва»

Больше всего пациентов с коронавирусом оказалось в Москве (3942), Санкт-Петербурге (638) и Подмосковье (439).

Также за последние 24 часа зафиксировано 286 летальных исходов, полностью вылечились 8392 человека.

Таким образом, к 15 октября в России выявлен 1 354 163 случая COVID-19 в 85 регионах. За весь период распространения коронавируса зафиксирован 23 491 летальный исход, выздоровел 1 048 097 человек.

Накануне президент РФ Владимир Путин сообщил о регистрации в стране второй вакцины от коронавируса. Препарат получил название «ЭпиВакКорона», его разработкой занимались специалисты новосибирского научного центра «Вектор».

Также 14 октября Минздрав России зарегистрировал два противовирусных препарата «Ремдесивир» для лечения коронавирусной инфекции, а препарат «Фавипиравир» был включен в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

13 октября замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что рост числа заболевших COVID-19 продлится примерно 20 дней, то есть до первой декады ноября. Увеличение числа пациентов он назвал ожидаемым.

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