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16:10 (мск), источник: ТАСС

СМИ: в офисах глав Минздрава Франции и управления здравоохранения прошли обыски

ПАРИЖ, 15 октября. /ТАСС/. Французская полиция провела в четверг утром обыски в офисах и квартирах министра здравоохранения страны Оливье Верана и директора Главного управления здравоохранения Франции Жерома Саломона. Об этом сообщил телеканал BFM.

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Ранее получасовой эфир с Саломоном был отменен на этом же канале без каких-либо объяснений. По данным телеканала, обыски прошли в рамках расследования действий властей в период пандемии заболевания, вызываемого коронавирусом.

Обыски состоялись также у бывшего премьер-министра Эдуара Филиппа, бывшего официального представителя правительства Сибет Ндиай, нескольких других министров. Также была обыскана квартира предшественницы Верана на посту министра здравоохранения Аньес Бюзен.

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Летом 2020 года иски в отношении французских властей подали целый ряд общественных ассоциаций и несколько объединений медиков, считающих, что борьба против коронавируса велась с опозданием и неэффективно. По данным жалобам было начато предварительное расследование. Оно ведется по поручению Суда Французской Республики — судебного органа, который рассматривает соблюдение законов высшими должностными лицами (за исключением президента страны, пользующегося иммунитетом).

Серия обысков прошла во Франции на следующий день после обширного телеинтервью президента Франции Эмманюэля Макрона на тему новых мер по борьбе против коронавируса. На четверг ранее была запланирована крупная посвященная данной теме пресс-конференция премьер-министра Жана Кастекса и министра экономики финансов Брюно Ле Мэра. В ней также должен был участвовать глава Минздрава Оливье Веран.

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