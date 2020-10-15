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14:10 (мск), источник: Коммерсантъ

ФСБ сообщила о предотвращении терактов в Волгограде

В Кировском районе Волгограда региональное управление ФСБ «нейтрализовало» двух террористов, которые, по версии следствия, планировали взорвать здания органов власти, общежития военнослужащих и опасные производства.

Источник: РИА Новости/ФСБ

Как сообщает центр общественных связей ФСБ РФ, задержанные — участники ячейки международных террористов из «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в России). При задержании главарь преступной группы и его сообщник, пытавшиеся извлечь средства террора из заранее оборудованного в Волгограде тайника, оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были «нейтрализованы», отмечают в ФСБ.

На месте происшествия и по адресам жительства радикальных исламистов обнаружено и изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, религиозная литература, а также карта Волгограда с отмеченными на ней планируемыми местами совершения диверсионно-террористических актов.

Сергей Петунин, Саратов

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