ФСБ сообщила о предотвращении терактов в Волгограде

Как сообщает центр общественных связей ФСБ РФ, задержанные — участники ячейки международных террористов из «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в России). При задержании главарь преступной группы и его сообщник, пытавшиеся извлечь средства террора из заранее оборудованного в Волгограде тайника, оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были «нейтрализованы», отмечают в ФСБ.
На месте происшествия и по адресам жительства радикальных исламистов обнаружено и изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, религиозная литература, а также карта Волгограда с отмеченными на ней планируемыми местами совершения диверсионно-террористических актов.