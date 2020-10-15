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20:02 (мск), источник: Коммерсантъ

В Волгограде убиты боевики, готовившие теракты

Сотрудники ФСБ и Росгвардии пресекли деятельность ячейки международной террористической организации. Следствие полагает, что выходцы из Узбекистана, используя самодельные бомбы, планировали совершить теракты возле монумента «Родина-мать» и в торговом центре «Акварель». Двое боевиков были уничтожены, еще несколько человек, состоявших с ними в переписке, задержаны в других городах.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В четверг рано утром в Кировском районе Волгограда спецназовцы из ФСБ и Росгвардии уничтожили двух участников запрещенной в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад». Спецоперация проводилась в лесополосе, где у боевиков был оборудован схрон. В нем хранились оружие, самодельная взрывчатка, зажигательная смесь и боеприпасы. Судя по найденной у боевиков карте Волгограда с оставленными на ней отметками, взрывы они планировали совершить в ТЦ «Акварель» и у монумента «Родина-мать».

Одновременно с операцией в Волгограде оперативно-следственные действия были проведены сотрудниками ФСБ в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе и Майкопе.

Там были задержаны предполагаемые пособники и сторонники террористов, на которых чекисты вышли, изучая их переписку в телеграм-каналах.
Источник: кадр из видео ФСБ

Следственный отдел УФСБ по Волгоградской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (попытка совершения теракта по предварительному сговору). Однако вскоре его объединят с уголовным делом, которое следственное управление (СУ) Следственного комитета России (СКР) по Волгоградской области возбудило по факту посягательства на жизни силовиков, проводивших спецоперацию (ст. 317 УК РФ).

В СУ СКР уточнили, что убитые сотрудниками ФСБ боевики были уроженцами Узбекистана 23 и 27 лет.

«При проведении спецоперации по задержанию подозреваемые оказали сопротивление и открыли огонь из огнестрельного оружия по сотрудникам правоохранительных органов», — отметили в следственном управлении. «Для расследования уголовного дела создана следственная группа, в состав которой вошли следователи по расследованию особо важных дел, а также следователи-криминалисты областного управления СКР. Ход неотложных следственных действий на месте преступления курировал руководитель регионального СУ СКР», — отметили в ведомстве.

На этой неделе, как сообщал «Ъ», в Грозном чеченские силовики ликвидировали группу боевиков, подчинявшуюся так называемому амиру Аслану (Хамзату) Бютукаеву, который был одним из лидеров запрещенной в России террористической организации «Имарат Кавказ», а затем присягнул «Исламскому государству» (ИГ, также запрещено в России). В банду входило семь человек, четверо из которых были убиты, остальные находятся в розыске. Все они, по оперативным данным, недавно вернулись из Сирии, где воевали на стороне боевиков.

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Сергей Петунин, Саратов

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