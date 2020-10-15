В Волгограде убиты боевики, готовившие теракты

В четверг рано утром в Кировском районе Волгограда спецназовцы из ФСБ и Росгвардии уничтожили двух участников запрещенной в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад». Спецоперация проводилась в лесополосе, где у боевиков был оборудован схрон. В нем хранились оружие, самодельная взрывчатка, зажигательная смесь и боеприпасы. Судя по найденной у боевиков карте Волгограда с оставленными на ней отметками, взрывы они планировали совершить в ТЦ «Акварель» и у монумента «Родина-мать».
Одновременно с операцией в Волгограде оперативно-следственные действия были проведены сотрудниками ФСБ в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе и Майкопе.
Там были задержаны предполагаемые пособники и сторонники террористов, на которых чекисты вышли, изучая их переписку в телеграм-каналах.
Следственный отдел УФСБ по Волгоградской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (попытка совершения теракта по предварительному сговору). Однако вскоре его объединят с уголовным делом, которое следственное управление (СУ) Следственного комитета России (СКР) по Волгоградской области возбудило по факту посягательства на жизни силовиков, проводивших спецоперацию (ст. 317 УК РФ).
«При проведении спецоперации по задержанию подозреваемые оказали сопротивление и открыли огонь из огнестрельного оружия по сотрудникам правоохранительных органов», — отметили в следственном управлении. «Для расследования уголовного дела создана следственная группа, в состав которой вошли следователи по расследованию особо важных дел, а также следователи-криминалисты областного управления СКР. Ход неотложных следственных действий на месте преступления курировал руководитель регионального СУ СКР», — отметили в ведомстве.
На этой неделе, как сообщал «Ъ», в Грозном чеченские силовики ликвидировали группу боевиков, подчинявшуюся так называемому амиру Аслану (Хамзату) Бютукаеву, который был одним из лидеров запрещенной в России террористической организации «Имарат Кавказ», а затем присягнул «Исламскому государству» (ИГ, также запрещено в России). В банду входило семь человек, четверо из которых были убиты, остальные находятся в розыске. Все они, по оперативным данным, недавно вернулись из Сирии, где воевали на стороне боевиков.