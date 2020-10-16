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09:37 (мск), источник: Вести.Ru

Частный дом провалился под землю в Брянской области

Глубокая яма образовалась на месте частного дома в Брянской области, в котором проживали две женщины. Одну из них пока так и не нашли.

Во время загрузки произошла ошибка.

В Брянской области из-за провала грунта под землю ушел целый дом. Спасатели ищут под завалами его хозяйку, сообщили в региональном управлении МЧС.

ЧП произошло около 04:30 утра 16 октября в поселке Вышков, что в Злынковском районе области. По данным очевидцев, одна часть поделенного между двумя семьями дома провалилась на глубину не менее шести метров, вторая часть осталась невредимой.

В обрушившемся доме проживали две женщины, одну из них быстро подняли на поверхность, вторую сейчас ищут под обломками.

Причиной обрушения мог стать провал грунта, вызванный прошедшими дождями.

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