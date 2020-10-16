09:37 (мск), источник: Вести.Ru
Частный дом провалился под землю в Брянской области
Глубокая яма образовалась на месте частного дома в Брянской области, в котором проживали две женщины. Одну из них пока так и не нашли.
В Брянской области
ЧП произошло около 04:30 утра 16 октября в поселке Вышков, что в Злынковском районе области. По данным очевидцев, одна часть поделенного между двумя семьями дома провалилась на глубину не менее шести метров, вторая часть осталась невредимой.
В обрушившемся доме проживали две женщины, одну из них быстро подняли на поверхность, вторую сейчас ищут под обломками.
Причиной обрушения мог стать провал грунта, вызванный прошедшими дождями.