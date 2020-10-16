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16 октября, источник: BBC News Русская служба

Нападение во Франции: возле школы на окраине Парижа обезглавлен учитель

В пригороде Парижа убит учитель, который показывал на уроке карикатуру на пророка Мохаммеда. Нападавший застрелен полицией. По данным местных СМИ, погибший в городке Конфлан-Сент-Онорин был учителем, который показал в классе карикатуру на пророка Мохаммеда. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Следствие по этому делу возглавил прокурор, занимающийся делами, связанными с террористической деятельностью.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, находившийся на пути в Марокко, немедленно возвращается в Париж.

Нападение произошло около 17:00 по местному времени вблизи школы.

Полиция прибыла на место происшествия после того, как получила сообщение о подозрительном человеке, бродившем вокруг здания.

Полицейские сначала обнаружили жертву, а затем и самого подозреваемого, который находился в 200 метрах от места преступления. На требование полиции сдаться он стал угрожать предметом, похожим на нож, и был застрелен.

В настоящее время место преступления оцеплено, там проводятся следственные действия.

Полиция рекомендовала местным жителям на время избегать этого места.

Сейчас в Париже проходит суд над обвиняемыми в причастности к нападению в 2015 году на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo, которая опубликовала карикатуры на пророка Мохаммеда.

Три недели назад у здания, где раньше размещалась редакция журнала, пакистанец ранил двух человек, которых он, судя по всему, принял за сотрудников редакции.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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