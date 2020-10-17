05:03 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Армейские сухпайки вскрылись по-новому
За махинации с ними арестован руководитель производства консервов.
Как стало известно «Ъ», Басманный райсуд Москвы арестовал нового фигуранта уголовного дела о махинациях с поставками сухих пайков для Росгвардии и Минобороны. Бывший генеральный директор ООО «Барышский мясокомбинат» (Ульяновская область) Александр Котлинский по ходатайству СКР отправлен в СИЗО до 13 декабря. Активизация следствия, по данным «Ъ», может быть связана с показаниями, которые начал давать один из обвиняемых — Дмитрий Атрощенко. Стоит отметить, что ранее аресты самого господина Атрощенко и двух других обвиняемых отменялись Верховным судом, признавшим их незаконными
Арест
По данным «Ъ», накануне задержания Александр Котлинский был вызван на очередной допрос в Следственный комитет, во время которого ему неожиданно было предъявлено обвинение. После ночи, проведенной в ИВС на Петровке, 38, Александра Котлинского доставили в суд и взяли под стражу.
Его арест означает новый виток в расследовании громкого дела о поставках сухих пайков для нужд Росгвардии и Минобороны. Оно было возбуждено еще три года назад, а в октябре 2017 года по обвинению в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц (ч. 4 ст. 159 УК), были арестованы основной владелец ООО «Барышский мясокомбинат» и гендиректор группы компаний «Агросоюз “Любава”» Михаил Лакшин, а также его ближайшие компаньоны — владелец ООО «Барышский консервный завод» Михаил Родников и гендиректор входящего в ГК ООО «Мценский мясокомбинат» Дмитрий Атрощенко.
Основанием для их уголовного преследования стали результаты прокурорской проверки, а также жалобы Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск. По версии следствия, в 2015 году фигуранты дела «с целью хищения бюджетных средств» организовали подмену сырья в сухпайках, поставляемых в рамках госконтрактов.
Вину арестованные не признали, их защита связывала дело с конкурентной борьбой за поставки для нужд Минобороны и Росгвардии. Основанный в 1958 году Барышский мясокомбинат является одним из крупнейших поставщиков консервов для силовых структур.
А несколько месяцев спустя Верховный суд признал арест всех обвиняемых незаконным, указав, что вменяемое им преступление было совершено в ходе предпринимательской деятельности. На этом основании один из недавних арестантов добился даже выплаты ему полумиллионной компенсации. Вскоре после этого следствие было фактически заморожено.
Однако в начале этого года, по данным «Ъ», у СКР появился неожиданный союзник: показания начал давать один из обвиняемых — Дмитрий Атрощенко. Этому предшествовала, как утверждают источники «Ъ», его ссора с компаньонами, которая закончилась требованием выплаты около $2 млн отступных. Получив отказ от компаньонов, бизнесмен перевел почти 200 млн руб. в Сингапур под предлогом строительства в Польше нового завода и начал активно сотрудничать со следствием.
После этого сотрудники СКР провели ряд обысков, а также задержали Александра Котлинского. Его защита считает эту меру пресечения «абсолютно нелогичной и необоснованной», полагая, что с ее помощью оказывается лишь психологическое давление на арестованного. Отметив, что новый фигурант страдает рядом тяжелых заболеваний, представители защиты бизнесмена сообщили, что обжалуют арест, не сомневаясь в признании его незаконным, как ранее и у других обвиняемых.
Владислав Трифонов