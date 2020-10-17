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05:03 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Армейские сухпайки вскрылись по-новому

За махинации с ними арестован руководитель производства консервов.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», Басманный райсуд Москвы арестовал нового фигуранта уголовного дела о махинациях с поставками сухих пайков для Росгвардии и Минобороны. Бывший генеральный директор ООО «Барышский мясокомбинат» (Ульяновская область) Александр Котлинский по ходатайству СКР отправлен в СИЗО до 13 декабря. Активизация следствия, по данным «Ъ», может быть связана с показаниями, которые начал давать один из обвиняемых — Дмитрий Атрощенко. Стоит отметить, что ранее аресты самого господина Атрощенко и двух других обвиняемых отменялись Верховным судом, признавшим их незаконными из-за того, что предполагаемое преступление было совершено в сфере предпринимательской деятельности.

Арест экс-главы Барышского мясокомбината «Ъ» подтвердили в Басманном райсуде. Его представитель Ирина Морозова отметила, что уволенный за несколько дней до ареста менеджер обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и будет находиться в СИЗО до 13 декабря. В домашнем аресте или залоге, на которых настаивала защита, суд отказал.

По данным «Ъ», накануне задержания Александр Котлинский был вызван на очередной допрос в Следственный комитет, во время которого ему неожиданно было предъявлено обвинение. После ночи, проведенной в ИВС на Петровке, 38, Александра Котлинского доставили в суд и взяли под стражу.

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Его арест означает новый виток в расследовании громкого дела о поставках сухих пайков для нужд Росгвардии и Минобороны. Оно было возбуждено еще три года назад, а в октябре 2017 года по обвинению в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц (ч. 4 ст. 159 УК), были арестованы основной владелец ООО «Барышский мясокомбинат» и гендиректор группы компаний «Агросоюз “Любава”» Михаил Лакшин, а также его ближайшие компаньоны — владелец ООО «Барышский консервный завод» Михаил Родников и гендиректор входящего в ГК ООО «Мценский мясокомбинат» Дмитрий Атрощенко.

Основанием для их уголовного преследования стали результаты прокурорской проверки, а также жалобы Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск. По версии следствия, в 2015 году фигуранты дела «с целью хищения бюджетных средств» организовали подмену сырья в сухпайках, поставляемых в рамках госконтрактов.

Более дорогая говядина, как считает следствие, была заменена на дешевую курицу. Таким образом, согласно выводам СКР, обвиняемые похитили бюджетные средства на сумму 220 млн руб.

Вину арестованные не признали, их защита связывала дело с конкурентной борьбой за поставки для нужд Минобороны и Росгвардии. Основанный в 1958 году Барышский мясокомбинат является одним из крупнейших поставщиков консервов для силовых структур.

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А несколько месяцев спустя Верховный суд признал арест всех обвиняемых незаконным, указав, что вменяемое им преступление было совершено в ходе предпринимательской деятельности. На этом основании один из недавних арестантов добился даже выплаты ему полумиллионной компенсации. Вскоре после этого следствие было фактически заморожено.

Однако в начале этого года, по данным «Ъ», у СКР появился неожиданный союзник: показания начал давать один из обвиняемых — Дмитрий Атрощенко. Этому предшествовала, как утверждают источники «Ъ», его ссора с компаньонами, которая закончилась требованием выплаты около $2 млн отступных. Получив отказ от компаньонов, бизнесмен перевел почти 200 млн руб. в Сингапур под предлогом строительства в Польше нового завода и начал активно сотрудничать со следствием.

После этого сотрудники СКР провели ряд обысков, а также задержали Александра Котлинского. Его защита считает эту меру пресечения «абсолютно нелогичной и необоснованной», полагая, что с ее помощью оказывается лишь психологическое давление на арестованного. Отметив, что новый фигурант страдает рядом тяжелых заболеваний, представители защиты бизнесмена сообщили, что обжалуют арест, не сомневаясь в признании его незаконным, как ранее и у других обвиняемых.

Владислав Трифонов

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