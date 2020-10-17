03:21 (мск), источник: ТАСС
Ракета в Гяндже попала в жилой дом
ГЯНДЖА /Азербайджан/, 17 октября. /ТАСС/. Ракетный удар по Гяндже пришелся по жилому дому, в настоящее время спасатели продолжают разбирать завалы и искать раненых и тела погибших. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
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