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03:21 (мск), источник: ТАСС

Ракета в Гяндже попала в жилой дом

ГЯНДЖА /Азербайджан/, 17 октября. /ТАСС/. Ракетный удар по Гяндже пришелся по жилому дому, в настоящее время спасатели продолжают разбирать завалы и искать раненых и тела погибших. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Спасатели выстроили периметр вокруг места трагедии, однако можно видеть воронку размером несколько метров в диаметре. Она примерно сопоставима с той, что осталась после попадания по Гяндже в ночь на 11 октября. Тогда, по информации азербайджанского Национального агентства по разминированию, была применена баллистическая ракета «Эльбрус» (SCUD).

Ранее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщил, что в результате обстрела в Гяндже погибли шесть человек, ранения получили 35, все — мирные жители. По городу с территории Армении были выпущены баллистические ракеты «Скад».

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