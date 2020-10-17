Баку заявил о более 10 погибших при ракетном обстреле Гянджи

По данным Гаджиева, Вооруженные силы Армении выпустили по Гяндже оперативно-тактическую баллистическую ракету «Скад» (Р-17). По его словам, об этом свидетельствуют осколки из зоны удара.
Гаджиев отметил, что спасательная операция продолжается. Ранее он сообщал о шести погибших и 35 раненных. Также в результате ракетного обстрела города со стороны Армении оказались разрушенными более 20 домов, сообщил он, разместив видео, на котором видно обрушившееся здание.
Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян на своей странице в социальной сети Facebook тем временем сообщила, что армянские военные сбили два азербайджанских беспилотника на своей территории. На сайте военного ведомства сообщается, что системы противовоздушной обороны страны зафиксировали азербайджанские беспилотники в направлении населенных пунктов Хнацах, Арцваник, Давид Бек Сюникской области, которые, по данным Минобороны, нанесли удары по военной инфраструктуре, а также причинили ущерб гражданским объектам.
Кроме того, военные Армении сообщают об обстрелах со стороны Азербайджана населенных пунктов Нагорного Карабаха, в том числе столицы непризнанной республики Степанакерт. В результате были ранены трое мирных жителей общины Шош.
Ранее Азербайджан и Армения при посредничестве России договорились о прекращении огня с 10 октября, после того как в конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия с применением тяжелого вооружения. Тогда стороны обвинили друг друга в обострении конфликта и ввели военное положение. После наступления перемирия обстрелы продолжились. Ереван и Баку вновь упрекают друг друга в нарушении перемирия.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что Ереван попросил Баку о перемирии. «Инициативу о перемирии изъявила Армения, когда увидела, как они могут удержать оккупированные земли», — сказал он, отметив, что Азербайджан решил пойти навстречу в гуманитарных целях. Однако Ереван, по его словам, использовал перемирие в своих целях и атаковал Азербайджан.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, заявлял о провале совместного блицкрига Турции, поддержавшей Баку, и Азербайджана в Нагорном Карабахе благодаря усилиям армянских военных.
Газета The Wall Street Journal сообщала, что в Нагорный Карабах переброшены сотни сирийских боевиков, связанных с Турцией. По данным издания, Анкара также устроила в Азербайджане двухнедельные военные учения и предоставила Баку ударные беспилотники. Турецкая сторона и Баку опровергли задействование в боевых действиях в регионе иностранных наемников.