Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 17 октябряВспышка сверхновой, основание Петропавловска-Камчатского, массовое убийство в Керченском колледже и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
20Представлены победители 46-го фотоконкурса «Маленький мир»
1280 лет Джону Леннону
04:41 (мск), источник: РБК

Баку заявил о более 10 погибших при ракетном обстреле Гянджи

В результате ракетного обстрела азербайджанского города Гянджа, по предварительным данным, погибли более десяти человек, более 40 получили ранения, сообщил в Twitter заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации азербайджанского президента Хикмет Гаджиев.

Источник: РИА "Новости"

По данным Гаджиева, Вооруженные силы Армении выпустили по Гяндже оперативно-тактическую баллистическую ракету «Скад» (Р-17). По его словам, об этом свидетельствуют осколки из зоны удара.

Гаджиев отметил, что спасательная операция продолжается. Ранее он сообщал о шести погибших и 35 раненных. Также в результате ракетного обстрела города со стороны Армении оказались разрушенными более 20 домов, сообщил он, разместив видео, на котором видно обрушившееся здание.

Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян на своей странице в социальной сети Facebook тем временем сообщила, что армянские военные сбили два азербайджанских беспилотника на своей территории. На сайте военного ведомства сообщается, что системы противовоздушной обороны страны зафиксировали азербайджанские беспилотники в направлении населенных пунктов Хнацах, Арцваник, Давид Бек Сюникской области, которые, по данным Минобороны, нанесли удары по военной инфраструктуре, а также причинили ущерб гражданским объектам.

Кроме того, военные Армении сообщают об обстрелах со стороны Азербайджана населенных пунктов Нагорного Карабаха, в том числе столицы непризнанной республики Степанакерт. В результате были ранены трое мирных жителей общины Шош.

Ранее Азербайджан и Армения при посредничестве России договорились о прекращении огня с 10 октября, после того как в конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия с применением тяжелого вооружения. Тогда стороны обвинили друг друга в обострении конфликта и ввели военное положение. После наступления перемирия обстрелы продолжились. Ереван и Баку вновь упрекают друг друга в нарушении перемирия.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что Ереван попросил Баку о перемирии. «Инициативу о перемирии изъявила Армения, когда увидела, как они могут удержать оккупированные земли», — сказал он, отметив, что Азербайджан решил пойти навстречу в гуманитарных целях. Однако Ереван, по его словам, использовал перемирие в своих целях и атаковал Азербайджан.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, заявлял о провале совместного блицкрига Турции, поддержавшей Баку, и Азербайджана в Нагорном Карабахе благодаря усилиям армянских военных.

Газета The Wall Street Journal сообщала, что в Нагорный Карабах переброшены сотни сирийских боевиков, связанных с Турцией. По данным издания, Анкара также устроила в Азербайджане двухнедельные военные учения и предоставила Баку ударные беспилотники. Турецкая сторона и Баку опровергли задействование в боевых действиях в регионе иностранных наемников.

Следите за развитием темы Конфликт Армении и Азербайджана
 Стало известно зачем отравили Навального
Нет выбора: Почему Россия скоро уйдет на полную самоизоляцию
В США назвали «провалом» предложение Путина продлить СНВ
ВОЗ назвала единственное эффективное лекарство от коронавируса
СМИ: при проектировании вертолета Ка-62 украли 3,6 млрд рублей
Экс-глава «Роснефти» подал в суд на компанию Ротшильдов
Аналитики прогнозируют резкое падение рубля на следующей неделе
Ракета в Гяндже попала в жилой дом
В США подвергли многочасовому допросу журналиста RT
Горячие темы на Авто
Что-то стало холодать... 273
А давайте про COVID 19 177
Крик в форточку -(открытую ) 143
Чем запомнилась хорошим прошлая неделя? Алыча опять расцвела... 121
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Овчарки 157
Жи-Ши & Со))) 142
А в чем обвинят вас ваши дети? 127
Не знаю даже как назвать тему и в какой раздел ее... 79
Дом
Где в Москве остались уцелевшие деревянные дома: адреса и фото
Как обустроили кухни площадью всего 5 метров: фото
Россиянин сделал из водонапорной башни жилой особняк: фото
Как подготовиться к «черной пятнице» и что купить уже сейчас?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь