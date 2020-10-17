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07:04 (мск), источник: Известия

В США впервые за 70 лет казнят осужденную на федеральном уровне женщину

В Соединенных Штатах впервые за почти 70 лет казнят женщину, приговоренную на федеральном уровне к высшей мере наказания. Об этом 16 октября сообщает Associated Press со ссылкой на минюст страны. Приговор будет приведен в исполнение 8 декабря в штате Индиана путем введения смертельной инъекции.

Женщина по имени Лиза Монтгомери была осуждена за убийство 23-летней Бобби Джо Стиннетт в декабре 2004 года. Отмечается, что Монтгомери задушила находящуюся на восьмом месяце Стиннетт, а затем похитила ее ребенка, пытаясь выдать за собственного.

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Адвокаты старались доказать суду, что обвиняемая страдала от галлюцинаций и псевдоциеза — состояния, когда женщина ложно находит у себя признаки беременности. Несмотря на это, присяжные приговорили ее к казни.

Минюст также назначил на 10 декабря казнь 40-летнего Брэндона Бернарда, участвовавшего в убийстве двух молодых политиков в 1999 году.

В июле власти США спустя 17 лет возобновили казни на федеральном уровне. С 2003 года действовал неофициальный мораторий — высшая мера наказания применялась только на уровне властей штатов.

Первым был казнен Дэниэл Льюис Ли, отбывавший наказание в тюрьме города Терре-Хот штата Индиана за убийство трех человек.

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