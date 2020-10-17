AFP: по делу о теракте во Франции задержаны 4 человека

Как сообщила Le Monde, у молодого человека, застреленного при задержании, при себе были обнаружены документы. Согласно этим документам, 18-летний юноша — гражданин РФ и имеет чеченское происхождение. Имени нападавшего газета не уточнила. По данным издания Baza, мужчину зовут Абдулак Анзоров.
Чеченская диаспора в Европе прокомментировала произошедшее. «Ассамблея чеченцев Европы самым решительным образом осуждает это преступление, хочет вновь подтвердить позицию, которая заключается в осуждении всех форм религиозного экстремизма и любых актов насилия», — цитирует заявление организации телеканала BFM TV.
Нападение произошло вечером 16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин департамента Ивелин к западу от Парижа. Как предполагают следователи, преступник хотел наказать 47-летнего педагога за то, что показал своим ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные Charlie Hebdo. Молодой человек отрубил голову школьному учителю истории и выложил фото убийства в соцсети, сопроводив угрозами «неверным» и президенту. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал произошедшее терактом.
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