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05:39 (мск), источник: Коммерсантъ

AFP: по делу о теракте во Франции задержаны 4 человека

В рамках расследования убийства под Парижем школьного учителя истории задержаны четыре человека, сообщило AFP со ссылкой на источники. По информации собеседников агентства, все задержанные — родственники молодого человека, напавшего на преподавателя. Ранее полиция провела обыски в квартире нападавшего.

Как сообщила Le Monde, у молодого человека, застреленного при задержании, при себе были обнаружены документы. Согласно этим документам, 18-летний юноша — гражданин РФ и имеет чеченское происхождение. Имени нападавшего газета не уточнила. По данным издания Baza, мужчину зовут Абдулак Анзоров.

Чеченская диаспора в Европе прокомментировала произошедшее. «Ассамблея чеченцев Европы самым решительным образом осуждает это преступление, хочет вновь подтвердить позицию, которая заключается в осуждении всех форм религиозного экстремизма и любых актов насилия», — цитирует заявление организации телеканала BFM TV.

Нападение произошло вечером 16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин департамента Ивелин к западу от Парижа. Как предполагают следователи, преступник хотел наказать 47-летнего педагога за то, что показал своим ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные Charlie Hebdo. Молодой человек отрубил голову школьному учителю истории и выложил фото убийства в соцсети, сопроводив угрозами «неверным» и президенту. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал произошедшее терактом.

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