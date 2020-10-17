Group-IB предупредила о кибератаках через электронную почту

«Год начался с изменений в топе актуальных угроз, распространяющихся с помощью вредоносных рассылок. Вероятнее всего, стремление операторов шифровальщиков сорвать большой куш постепенно приведет к росту таргетированных атак, при этом почта по-прежнему будет главным источником их распространения, что повышает требования к обеспечению ее кибербезопасности», — сказал Каргалев в рамках московского международного форума «Открытые инновации», передает «РИА Новости».
По его словам, в последние девять месяцев через почтовые рассылки чаще всего распространялись программы-шпионы или ссылки на их скачивания, загрузчики вредоносного ПО, бэкдоры (позволяют злоумышленнику получить доступ в систему). Самые популярные вредоносные семейства — троян RTM, бэкдор Formbook; шпионское ПО AgentTesla и LOKI PWS, бэкдор Emotet.
«Почти 70% вредоносных файлов попадали на компьютер жертвы с помощью архивов, порядка 18% были замаскированы под офисные документы (с расширениями .doc, .xls и .pdf), еще 14% — под исполняемые файлы и скрипты», — сообщил эксперт.
На фоне роста киберпреступности ЦБ вместе с АНО «Цифровая экономика» и при участии МВД решили запустить программу обучения полицейских для раскрытия преступлений, связанных с фишингом, кардингом и социальной инженерией. По словам экспертов, полицейские до сих пор не понимают, как доводить такие дела до суда, поэтому стараются их не регистрировать, а наиболее квалифицированные силовики расследуют в первую очередь дела об экстремизме.