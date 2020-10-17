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14:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Уволившегося главу Выборгского района заподозрили в хищении 700 миллионов рублей

Главу администрации Выборгского района Геннадия Орлова, подавшего в отставку 16 октября, заподозрили в мошенничестве на сумму более чем 700 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, он внес в документы о выполненных работах заведомо ложные сведения о капитальном ремонте зданий, расположенных в Выборге, который на самом деле не выполнялся. Деньги на ремонт дорог взяли из средств местного бюджета. Орлов, по информации СКР, мог действовать в сговоре с председателем местного комитета финансов.

«Похищенные денежные средства распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению, нарушив охраняемые законом интересы общества и государства», — отмечает ведомство. Подозреваемого задержали по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

Ранее глава района объявил об отставке. По информации «Коммерсанта», поводом для увольнения стало дело о хищениях из бюджета, главным подозреваемым по которому признан бывший председатель комитета финансов Выборгского района Ленобласти Александр Болучевский.

Исполняющим обязанности главы Выборгского района после Орлова назначен его заместитель Николай Шишкин.

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