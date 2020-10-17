19:37 (мск), источник: Daily Storm
Посольство РФ: убийца учителя под Парижем не имеет отношения к России
Подозреваемый получил вид на жительство во Франции и утратил российское гражданство, отметил
Подозреваемый в убийстве преподавателя истории неподалеку от школы в городе
Паринов отметил, что обвиняемый в преступлении Абдулах Анзоров — чеченского происхождения.
Этот человек въехал во Францию вместе с семьей в 2008 году, в возрасте шести лет. Здесь семья просила политического убежища, они проживали на основании долгосрочного вида на жительство, сам Анзоров получил собственный вид на жительство по достижении совершеннолетия в этом [2020] году..
Он напомнил, что российское гражданство утрачивается с получение статуса политического беженца. «Никаких контактов с посольством у него не было», — уточнил собеседник агентства. «В данном случае важно не то, где родился человек, а где, когда и почему он начал исповедовать террористическую идеологию», — добавил он.
Ранее глава антитеррористической прокуратуры Франции
Рикар также рассказал, что 18-летний молодой человек пришел к зданию колледжа, где работал преподаватель, и расспрашивал о нем учащихся. В частности, он просил указать на него. Кроме того, в телефоне подозреваемого была найдена фотография его жертвы. Прокурор добавил, что учебное заведение перед нападением на учителя получило несколько угроз.
Вечером 16 октября в городе
К расследованию убийства подключился антитеррористический отдел прокуратуры Франции. На данный момент в рамках расследования задержаны девять человек, в том числе родственники подозреваемого.
Дмитрий Кузнецов.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической и запрещена в России.
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