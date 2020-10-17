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19:37 (мск), источник: Daily Storm

Посольство РФ: убийца учителя под Парижем не имеет отношения к России

Подозреваемый получил вид на жительство во Франции и утратил российское гражданство, отметил пресс-атташе Сергей Паринов.

Источник: Reuters

Подозреваемый в убийстве преподавателя истории неподалеку от школы в городе Конфлан-Сент-Онорин (пригород Парижа) не имеет отношения к России, поскольку получил долгосрочный вид на жительство во Франции. Об этом заявил пресс-атташе российского посольства Сергей Паринов. Дипломат также подчеркнул, что важно не то, где родился человек, а где и когда он подвергся радикализации и стал на путь терроризма.

Паринов отметил, что обвиняемый в преступлении Абдулах Анзоров — чеченского происхождения.

Этот человек въехал во Францию вместе с семьей в 2008 году, в возрасте шести лет. Здесь семья просила политического убежища, они проживали на основании долгосрочного вида на жительство, сам Анзоров получил собственный вид на жительство по достижении совершеннолетия в этом [2020] году..
Сергей Паринов
(цитата по ТАСС)

Он напомнил, что российское гражданство утрачивается с получение статуса политического беженца. «Никаких контактов с посольством у него не было», — уточнил собеседник агентства. «В данном случае важно не то, где родился человек, а где, когда и почему он начал исповедовать террористическую идеологию», — добавил он.

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Ранее глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа на брифинге заявил, что преступление совершил человек «чеченской национальности, родившийся в Москве 12 марта 2002 года». По словам прокурора, подозреваемый имел статус беженца и не находился в поле зрения правоохранителей. В начале марта он получил от французских властей разрешение на проживание в стране до 2030 года.

Рикар также рассказал, что 18-летний молодой человек пришел к зданию колледжа, где работал преподаватель, и расспрашивал о нем учащихся. В частности, он просил указать на него. Кроме того, в телефоне подозреваемого была найдена фотография его жертвы. Прокурор добавил, что учебное заведение перед нападением на учителя получило несколько угроз.

Прокурор отметил, что среди задержанных по делу об убийстве преподавателя есть сводная сестра подозреваемого, которая в 2014 году сбежала в Сирию и имеет связи с террористической организацией «Исламское государство"*.
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Вечером 16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин было совершено нападение на учителя рядом со школой, где тот преподавал историю. По предварительной версии, молодой человек обезглавил преподавателя из-за того, что тот во время урока свободы слова показал карикатуры из Charlie Hebdo. После произошедшего подозреваемый обратился в соцсетях к президенту Франции Эммануэлю Макрону, заявив, что убил одного из «псов ада». При попытке задержания он выкрикивал исламистские лозунги и угрожал полицейским, и в результате был застрелен.

К расследованию убийства подключился антитеррористический отдел прокуратуры Франции. На данный момент в рамках расследования задержаны девять человек, в том числе родственники подозреваемого.

Дмитрий Кузнецов.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической и запрещена в России.

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