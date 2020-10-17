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21:38 (мск), источник: РИА Новости

Кадыров прокомментировал ситуацию с убийством учителя во Франции

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил убийство учителя во Франции выходцем из Чечни и призвал не заострять внимание на национальность преступника. Об этом он написал в телеграме. Он выразил соболезнования семье погибшего преподавателя.

Источник: РИА Новости

При этом лидер Чечни обратил внимание на то, что поведение французов «иначе как провокационным не назовешь».

«Французское общество, говоря о демократизме, часто путает его со вседозволенностью, демонстрацией непозволительного отношения к исламским ценностям», — пояснил он.

Кадыров привел в пример публикации в журнале Charlie Hebdo, вызвавшие возмущение среди мусульман и нападение на редакцию. В результате погибли люди, напомнил он.

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«После убийства Анзорова полицией задержаны его родители, дедушка, другие родственники. Когда мы проводим следственные действия и задерживаем пособников террористов, во Франции и во всем мире поднимается шум — мол, в Чеченской Республике нарушают права человека», — возмутился глава республики.

Он обвинил Францию в попытке «свалить» свои проблемы на чеченцев, подчеркнув при этом, что национальность убийцы тут ни при чем.

«Анзоров А. почти всю свою жизнь прожил во Франции, переехав туда в детстве с родителями, рос рядом с французами, общался, говорил и писал на их языке. И наверняка отдавал отчет своим действиям, понимая, что государство в упор не слышит верующих», — написал Кадыров.

Он отметил, что подозреваемый в убийстве преподавателя молодой человек всего один раз был в Чечне, когда ему было два года.

Кадыров осудил терроризм в любых его проявлениях и призвал не провоцировать верующих, не задевать их религиозные чувства.

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«Когда во Франции будет налажен государственный институт межнациональных и межконфессиональных отношений, тогда в стране и будет здоровое общество», — заключил он.

В пятницу вечером в коммуне Конфлан-Сент-Онорин 18-летний молодой человек обезглавил учителя. По данным СМИ, преподаватель недавно проводил уроки свободы слова и показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Нападавшего застрелили полицейские. К расследованию подключился антитеррористический отдел прокуратуры, по делу задержали уже девять человек, в том числе четверых родственников убийцы.

В прокуратуре уточнили, что нападавший не был ранее судим.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористическим актом, а премьер-министр страны Жан Кастекс пообещал, что государство со всей твердостью ответит на «удар исламистского терроризма».

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