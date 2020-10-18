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07:31 (мск), источник: ТАСС

СМИ: премьеру Хорватии отправили письмо с неизвестным порошком и угрозами

ТАСС, 18 октября. Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович в субботу получил конверт с белым порошком и письмом с угрозами. Об этом со ссылкой на источники в правительстве сообщил местный информационный портал Dnevnik.

По его информации, письмо прислали на имя Пленковича в штаб-квартиру правящей партии «Хорватское демократическое содружество» (ХДС). Полиция начала расследование по факту произошедшего.

12 октября 22-летний гражданин Хорватии Даниэль Безук из автоматического оружия обстрелял троих полицейских, дежуривших на внешнем периметре площади, где располагаются государственные учреждения в Загребе. В результате нападения сотрудник службы безопасности получил несколько огнестрельных ранений и впоследствии был успешно прооперирован. Стрелок совершил самоубийство.

В четверг глава МВД республики Давор Божинович сообщил журналистам, что ведомство ведет расследование инцидента со стрельбой в правительственном квартале, в том числе на предмет возможной попытки покушения на премьер-министра страны.

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