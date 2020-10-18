07:31 (мск), источник: ТАСС
СМИ: премьеру Хорватии отправили письмо с неизвестным порошком и угрозами
ТАСС, 18 октября.
По его информации, письмо прислали на имя Пленковича в
12 октября 22-летний гражданин Хорватии Даниэль Безук из автоматического оружия обстрелял троих полицейских, дежуривших на внешнем периметре площади, где располагаются государственные учреждения в Загребе. В результате нападения сотрудник службы безопасности получил несколько огнестрельных ранений и впоследствии был успешно прооперирован. Стрелок совершил самоубийство.
В четверг глава МВД республики Давор Божинович сообщил журналистам, что ведомство ведет расследование инцидента со стрельбой в правительственном квартале, в том числе на предмет возможной попытки покушения на
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