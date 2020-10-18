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23:14 (мск), источник: ТАСС

Число умерших с коронавирусом в Москве превысило 6 тыс

За сутки в городе умер 51 человек с коронавирусом.

Коронавирус COVID-19
COVID-19: Новые случаи
Россия
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 51. Об этом сообщили в воскресенье в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

«В Москве скончался 51 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — сказали в штабе.

Всего в столице умерли 6 009 человек с коронавирусом. На 18 октября в Москве зафиксировано около 362,3 тыс. случаев заражения, в общей сложности в городе вылечились порядка 273,9 тыс. пациентов.

Коронавирусом в мире заразились около 38,6 млн человек, почти 1,11 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 399 334 случая заражения, выздоровели 1 070 576 человек, умерли 24 187.

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