23:14 (мск), источник: ТАСС
Число умерших с коронавирусом в Москве превысило 6 тыс
За сутки в городе умер 51 человек с коронавирусом.
МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Число летальных исходов
«В Москве скончался 51 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — сказали в штабе.
Всего в столице умерли 6 009 человек с коронавирусом. На 18 октября в Москве зафиксировано около 362,3 тыс. случаев заражения, в общей сложности в городе вылечились порядка 273,9 тыс. пациентов.
Коронавирусом в мире заразились около 38,6 млн человек, почти 1,11 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 399 334 случая заражения, выздоровели 1 070 576 человек, умерли 24 187.