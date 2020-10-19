Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Трамп пообещал установить «мир с позиции силы»США будут выстраивать свою мирную политику при помощи новых видов вооружения
Фоторепортажи
10Чем пахнет корона: собак учат распознавать COVID-19
20Представлены победители 46-го фотоконкурса «Маленький мир»
12:30 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Северокорейские хакеры атакуют российскую оборонку

Хакерская группировка Kimsuky из Северной Кореи атакует военные и промышленные организации в России, предупреждают компании по кибербезопасности. Весной она в попытке сбора конфиденциальной информации из аэрокосмических и оборонных компаний использовала тематику пандемии и рассылала мошеннические письма с данными о вакансиях.

Источник: Reuters

В «Ростехе», чьи структуры тоже могли подвергнуться атакам, подтвердили рост кибератак в последние полгода, но большинство из них были некачественно подготовлены.

Северокорейская хакерская группировка Kimsuky заинтересовалась военными и промышленными организациями в России, рассказали «Ъ» эксперты по кибербезопасности. Весной хакеры воспользовались пандемией и проводили вредоносные рассылки, в том числе через социальные сети, для получения конфиденциальной информации из аэрокосмических и оборонных компаний, говорит руководитель отдела исследования сложных угроз Group-IB Анастасия Тихонова.

По данным Telegram-канала SecAtor, в апреле 2020 года Kimsuky атаковали «Ростех».

Видео
Америка: хакеры атакуют разработчиков вакцины

В «РТ-Информ» (дочерняя компания госкорпорации «Ростех», которая занимается информационной безопасностью) не подтвердили и не опровергли эту информацию, отметив увеличение количества инцидентов и кибератак на информационные ресурсы корпорации и ее организаций в период с апреля по сентябрь. Большинство атак были некачественно подготовлены и не несли существенной угрозы при их воздействии, однако это могло быть только подготовкой, «прощупыванием почвы» для нанесения более серьезного удара по информационной системе корпорации, полагают в компании. Группировка Kimsuky — «коллеги» северокорейской Lazarus по кибершпионажу.

Kimsuky известна под именами Velvet Chollima, Black Banshee, и начиная с 2010 года она активно атаковала объекты на территории Южной Кореи, но позже расширила географию атак, указывает Анастасия Тихонова.

По ее словам, Kimsuky предположительно атаковала военные организации в сфере производства артиллерийской техники и бронетехники в России, Украине, Словакии, Турции и Южной Корее.

Русский атом
75 лет великой мечты

Судя по доступным в интернете документам, в атаках использовался целенаправленный фишинг (мошеннические рассылки). Например, при атаке на турецкого производителя военной техники хакеры даже создали поддельную страницу авторизации в почтовом сервисе Outlook, которым пользовались сотрудники данной компании, чтобы получить их данные для входа в рабочую почту, указывает госпожа Тихонова.

Некоторые документы-приманки группировок, которые принято относить к Северной Корее, стали содержать данные о вакансиях в аэрокосмической и оборонной отраслях, что позволяет предположить, что промышленный шпионаж также вошел в сферу интересов этих групп, отмечает эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Денис Легезо. Если раньше подобные группировки занимались кибершпионажем, связанным с политикой, или коммерческими проектами (например, атакуя криптобиржи), то сейчас добавились новые цели, отмечает он.

Большинство целевых для этой группировки организаций находились в США и Южной Корее, уточняет ведущий специалист группы исследования угроз экспертного центра безопасности Positive Technologies (PT Expert Security Center) Денис Кувшинов. С точки зрения техник тактика и используемый инструментарий Kimsuky имеет пересечения с группами Lazarus и Konni, добавляет он.

Среди самых масштабных атак Kimsuky — взлом сети южнокорейского оператора 23 ядерных реакторов в 2014 году, в ходе которого группировка украла конфиденциальные документы и выкладывала их в Twitter-аккаунте «борцов с ядерной энергетикой с Гавайских островов».

В 2018—2019 годах Kimsuky атаковали американские исследовательские институты, специализирующиеся на вопросах денуклеаризации, и компании, связанные с криптовалютами. Подобное смешивание кибершпионажа и коммерческого взлома свойственно северокорейским группировкам, которые испытывают затруднения с финансированием, отмечается в Telegram-канале SecAtor. В марте-апреле Kimsuky атаковали Gmail-аккаунты сотрудников Совбеза ООН, сообщало американское издание ZDNet 30 сентября.

Юлия Степанова

 Собянин сделал заявление о введении тотального карантина
Навальный осудил Трампа за молчание по поводу его отравления
В России выявлено рекордное число случаев коронавируса
Французская соцопека отняла ребенка у туристки из России
Адвокат объяснил, чем опасны «мама» и «папа» в списке контактов
В Перу нашли гигантский геоглиф в виде кошки
Коллекторы назвали причины отказа россиян платить по долгам
Арестован врач, выдававший справки нижегородскому стрелку
Кино
Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова заразилась коронавирусом Актриса соблюдает режим самоизоляции
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
10 бездарных актрис, которых не любят зрители
Отец нереальной красоты: упадешь, увидев его дочь
Тайна снимка 1938 г.: женщина с сотовым телефоном
Как выглядят восточные женщины дома без хиджаба
Дом
Где в Москве остались уцелевшие деревянные дома: адреса и фото
Как обустроили кухни площадью всего 5 метров: фото
Россиянин сделал из водонапорной башни жилой особняк: фото
Как подготовиться к «черной пятнице» и что купить уже сейчас?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь