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09:12 (мск), источник: РИА Новости

Арестован врач, выдававший справки нижегородскому стрелку

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 окт — РИА Новости. Арестован врач, выдавший медицинские справки подозреваемому в убийстве трех человек в поселке в Нижегородской области, сообщил журналистам руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Валерий Лазарев.

Источник: РИА Новости

«Суд арестовал специалиста, выдававшего медицинские справки “Борскому стрелку”. Врач подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК РФ (халатность)», — сообщил Лазарев.

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Как ранее сообщал региональный СУСК, уголовное дело было возбуждено в рамках расследования убийства трех человек в Нижегородской области «в связи с полученными сведениями о халатности должностных лиц при выдаче разрешений на ношение огнестрельного оружия 18-летнему подозреваемому».

Ранее сообщалось, что днем 12 октября в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области вооруженный огнестрельным оружием мужчина выстрелил в местных жителей. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, еще трое пострадавших были госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Утром 13 октября тело 18-летнего подозреваемого обнаружили в лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское.

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