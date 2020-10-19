Арестован врач, выдававший справки нижегородскому стрелку

«Суд арестовал специалиста, выдававшего медицинские справки “Борскому стрелку”. Врач подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК РФ (халатность)», — сообщил Лазарев.
Как ранее сообщал региональный СУСК, уголовное дело было возбуждено в рамках расследования убийства трех человек в Нижегородской области «в связи с полученными сведениями о халатности должностных лиц при выдаче разрешений на ношение огнестрельного оружия 18-летнему подозреваемому».
Ранее сообщалось, что днем 12 октября в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области вооруженный огнестрельным оружием мужчина выстрелил в местных жителей. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, еще трое пострадавших были госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Утром 13 октября тело 18-летнего подозреваемого обнаружили в лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское.