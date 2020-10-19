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15:28 (мск), источник: Коммерсантъ

Сафронову назвали имя его предполагаемого вербовщика

Следователь ФСБ Александр Чабан назвал обвиняемому в госизмене журналисту Ивану Сафронову имя его предполагаемого вербовщика, сообщил адвокат Иван Павлов. Защитник, сославшись на подписку о неразглашении, не стал раскрывать это имя. Ранее в СМИ предполагаемым вербовщиком Сафронова назывался чешский журналист Мартин Лариш.

Источник: РИА "Новости"

«Я связан подпиской о неразглашении, поэтому не могу назвать имя человека, который, по версии следствия, был вербовщиком Сафронова. Но могу сказать, что следствие назвало ожидаемую нами фигуру, о которой сообщалось раньше, после чего Сафронов дал исчерпывающие показания о взаимоотношениях с этим человеком», — рассказал адвокат ТАСС.

Ранее источники СМИ назвали предполагаемым вербовщиком Ивана Сафронова гражданина Чехии Мартина Лариша. По его словам, в 2010—2012 годах он работал в Москве как журналист газеты Lidove noviny («Народная газета»), а после возглавил Центр анализа и профилактики безопасности, который готовит доклады по безопасности в Восточной Европе и Африке. Его деятельность тесно связана с работой чешских спецслужб, говорил источник. Сам чешский гражданин подтвердил знакомство с Иваном Сафроновым, но отрицал связь с разведкой.

Адвокат рассказал, что, давая показания, Сафронов рассчитывал на возможность увидеть свою переписку с предполагаемым вербовщиком, в которой следствие могло увидеть госизмену. «Следователь и после показаний не раскрыл те письма между Сафроновым и предполагаемым сотрудником иностранной разведки, которые составляют основу данного дела, но мы этого добьемся», — сказал Иван Павлов.

Напомним, Иван Сафронов был задержан и арестован 7 июля, ему предъявили обвинение в госизмене (ст. 275 УК РФ). Сафронову грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Своей вины он не признает. Следствие до сих пор не разъяснило Сафронову суть обвинений, несмотря на ходатайства. По версии ФСБ, в 2017 году он якобы передал секретные данные чешской спецслужбе, которая действовала под руководством США. Информация касалась военно-технического сотрудничества со странами Африки, а также деятельности вооруженных сил России на Ближнем Востоке.

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