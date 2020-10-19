11:55 (мск), источник: РИА Новости
Прокуратура утвердила обвинение по делу Голунова
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Прокуратура утвердила обвинение пятерым
«В прошедшую пятницу заместитель генерального прокурора утвердил обвинительное заключение в отношении бывших сотрудников УВД ЗАО Ляховца», — рассказал собеседник агентства, представляющий интересы журналиста.
Ожидается, что в скором времени дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
Голунова задержали в Москве в июне прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили «в связи с недоказанностью его участия» в преступлении. Сам журналист с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. По нему проходят пять бывших борцов с наркотиками из УВД по Западному округу Москвы: Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец. Им вменяют превышение полномочий, «фальсификацию результатов
Все, кроме давшего показания на коллег Коновалова, находятся в СИЗО. Виновными себя признают двое: Коновалов — в том, что подбросил наркотики, Уметбаев — в «применении физической силы» к журналисту.