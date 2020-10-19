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15:52 (мск), источник: Газета.Ру

Адвокаты объяснили неправомерность жестких задержаний людей без масок

С ростом числа новых случаев COVID-19 в России власти начали строже контролировать соблюдение мер безопасности — в частности, использование защитных масок. Но иногда это приводит к конфликтам с полицейскими, с применением силы со стороны последних.

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Источник: Газета.Ру
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Накануне в Санкт-Петербурге силовики скрутили пассажира метро за то, что он отказался надеть медицинскую маску — очевидцы задержания возмутились их жестокостью. Адвокаты заявили «Газете.Ru», что подобные инциденты — не норма.

В России растет число случаев, когда людей, не надевающих защитную маску в общественных местах, задерживают полицейские с применением силы. Только за минувшие выходные были отмечены два подобных инцидента — в Санкт-Петербурге и Свердловской области.

Однако юристы уверены: силовики допускают здесь превышение должностных полномочий, и такие действия правоохранителей можно квалифицировать как нарушение по соответствующей статье 286 УК РФ.

«Скручивать кого-либо, силой выволакивать из автобуса, надевать наручники полицейские права не имеют. Это не соответствует той общественной опасности, которую представляет человек без маски. Это злоупотребление должностными полномочиями. Плохо, что у нас Следственный комитет на такое не реагирует, не возбуждает в отношении полицейских уголовные дела по 286 статье, ведь это сплошь и рядом», — сообщил «Газете.Ru» юрист Максим Калинов.

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Он добавил, что доставить в отделение полиции для составления протокола полицейские могут в случае активного сопротивления, но все это должно проходить без использования силы.

«Помимо задержания и штрафа полиция может сделать то, что соответствует закону: составить протокол, направить его в суд, привлечь к административной ответственности, но не применять физические воздействия», — пояснил адвокат Вадим Кудрявцев.

Если такое с человеком все-таки произошло, то защищать себя от неправомерных действий со стороны правоохранителей необходимо уже во время задержания. «Если такой конфликт происходит, надо сразу обратить внимание других лиц — например, в метро сказать: “Граждане, смотрите, сотрудники полиции совершают в отношении меня противоправные действия!”. Просить быть понятым», — посоветовал юрист.

Следующим верным шагом будет попросить у сотрудников полиции их удостоверения. «Нужно узнать, кто совершил задержание, спросить имя, с какого отделения полицейский, сфотографировать документы или хотя бы попытаться это сделать. Затем предупредить полицейских, что они превышают свои полномочия, в связи с чем вы намерены обращаться в высшие инстанции», — рекомендовал Кудрявцев.

Тем, кто намеревается исполнить обещание, нужно обжаловать действия сотрудников правоохранительных органов в прокуратуре и подать заявление в отдел собственной безопасности МВД. Впрочем, по мнению юристов, шансы на успех очень малы.

«Скажу по практике, сейчас обращения граждан, касающиеся незаконных действий сотрудников полиции, попросту не рассматриваются в ряде регионов», — уверяет Максим Калинов.

Последний подобный инцидент произошел в Санкт-Петербурге 17 октября. Тогда полицейские окружили и задержали шедшего без медицинской маски пассажира метро. Видео жесткого задержания было опубликовано в сети.

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По словам автора ролика Александра, все случилось около 15.00 на станции метро «Беговая». Сотрудники метрополитена остановили на входе молодого человека без средств индивидуальной защиты.

«Парень спрашивал у сотрудников метрополитена, где он может приобрести маску или же купить ее где-то в метро. Перед этим он просил разрешения на проход без маски, указывая на двух молодых людей, которые были без средств защиты перед ним, аргументируя это тем, что он астматик и ему противопоказано ношение маски», — рассказал очевидец инцидента.

«В ответ работники подземки попытались вытолкать петербуржца на улицу — после безуспешных попыток к ним присоединились правоохранители. «На возмущение: «Почему вы меня толкаете?» сотрудники метрополитена прижали его к стене, сказав: «Вот идут сотрудники полиции, теперь они будут с тобой разбираться». Ну, а дальше все видно по видео», — писал автор.

На кадрах видно, как толпа силовиков валит пассажира на землю, скручивая ему руки. Свидетели происшествия требуют объяснить столь жестокое задержание, но сотрудники метрополитена просят их идти дальше.

В пресс-службе метро Петербурга сообщили местному изданию «Фонтанка», что работники позвали полицейских из-за агрессивного поведения пассажира. За дальнейшими комментариями попросили обратиться в региональный главк МВД.

В ведомстве объяснили инцидент только на следующий день — там сообщили, что в ответ на сделанное замечание о маске 22-летний пассажир «спровоцировал конфликт»: «Гражданин на неоднократные законные требования прекратить противоправные действия не отреагировал, проследовать в территориальный отдел полиции для разбирательства отказался. В результате сотрудники были вынуждены применить к нему физическую силу».

В итоге в отношении молодого человека составили административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

Похожая ситуация сложилась в Каменске-Уральском Свердловской области. Там 17 октября двое сотрудников МВД попросили надеть медицинскую маску посетительницу местного торгового центра, на что услышали отказ.

Полицейские попытались составить протокол на нарушительницу, но она заплакала и убежала. В итоге горожанку схватили и силой затолкали в служебный автомобиль. Видео данного задержания опубликовало агентство Ura.ru.

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В региональном главке МВД заявили, что девушку доставили в территориальное отделение полиции, где на нее был составлен протокол за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

«К сожалению, еще далеко не все соблюдают меры предосторожности, подвергая возможному риску себя и общество. На мой взгляд, протокол со штрафом или страшная новость от врачей — “скончался” — вещи несоизмеримые. А во-вторых, данной девушке все, что нужно было сделать, чтобы избежать такой ситуации — извиниться и надеть маску. Тем более, что маска у нее с собой была», — сказал начальник пресс-службы ведомства Валерий Горелых Ura.ru.

«Газета.Ru» направила запрос в МВД РФ с просьбой прокомментировать инциденты, а также рассказать, в каких случаях полицейские имеют право на задержание с применением физической силы в отношении гражданина без маски. На момент публикации ответ получен не был.

Мария Локтионова, Алиса Ардовская

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