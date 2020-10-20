09:44 (мск), источник: ТАСС
Тува осталась без электричества из-за аварийного отключения
Энергоснабжение планируется восстановить в течение часа.
КРАСНОЯРСК, 20 октября. /ТАСС/. Республика Тыва осталась без электричества
Произошел энергосбой. Специалисты Россетей планировали перевести в резерв одну из двух высоковольтных электролиний, но сработала автоматика — аварийное отключение. Сейчас схему должны вернуть в прежний формат. На данный момент идет переключение на вторую линию через Абазу. В течение часа обещают подключить электроэнергию.
В министерстве топлива и энергетики республики подтвердили агентству, что речь идет о территории всей республики.