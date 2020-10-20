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09:44 (мск), источник: ТАСС

Тува осталась без электричества из-за аварийного отключения

Энергоснабжение планируется восстановить в течение часа.

КРАСНОЯРСК, 20 октября. /ТАСС/. Республика Тыва осталась без электричества из-за аварийного отключения. Энергоснабжение будет восстановлено в течение часа, написал глава региона Шолбан Кара-оол во вторник на своей странице «ВКонтакте».

Произошел энергосбой. Специалисты Россетей планировали перевести в резерв одну из двух высоковольтных электролиний, но сработала автоматика — аварийное отключение. Сейчас схему должны вернуть в прежний формат. На данный момент идет переключение на вторую линию через Абазу. В течение часа обещают подключить электроэнергию.
Шолбан Кара-оол
Глава региона

В министерстве топлива и энергетики республики подтвердили агентству, что речь идет о территории всей республики.

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