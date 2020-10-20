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14:47 (мск), источник: BBC News Русская служба

Осужденный за убийство журналистки изобретатель Петер Мадсен бежал из тюрьмы

Он под прицелом снайперов.

Источник: GETTY IMAGES

Датский изобретатель-миллионер Петер Мадсен, осужденный за убийство журналистки Ким Вайль на борту своей подводной лодки, бежал из тюрьмы.

Как сообщает газета Copenhagen Post, Мадсен отбежал на несколько сотен метров от тюрьмы Херстедвестер, в которой содержался. На некотором расстоянии от него — полицейские снайперы, которые держат его на прицеле. Вокруг талии Мадсена пояс, ранее он угрожал полицейским бомбой.

Полиция связалась с женой Мадсена Дженни Крупен, в прошлом российской активисткой, попросившей политубежища в Финляндии.

В полиции Копенгагена пока не сообщили о том, как Мадсену удалось бежать.

Очевидцы сообщают, что на место прибыли саперы.

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Датский изобретатель-самоучка Петер Мадсен в 2017 году взял журналистку Ким Валль на сконструированную им подводную лодку — та хотела написать о нем. На следующий день лодка затонула, а девушка пропала. Изобретатель сначала говорил, что высадил Ким до этого, затем — что она погибла на лодке в результате несчастного случая. Однако в море нашли части тела Валль.

На теле журналистки были обнаружены ножевые ранения в области паха и грудной клетки, которые, как считают эксперты, были нанесены в момент смерти или сразу после нее.

Мадсена обвиняли в том, что он заранее спланировал свое преступление, решив задушить Валль или перерезать ей горло. Изобретатель признал, что расчленил ее тело, но утверждает, что не убивал ее умышленно.

В апреле 2018 года Мадсена приговорили к пожизненному заключению.

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