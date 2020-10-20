14:47 (мск), источник: BBC News Русская служба
Осужденный за убийство журналистки изобретатель Петер Мадсен бежал из тюрьмы
Он под прицелом снайперов.
Датский
Как сообщает газета Copenhagen Post, Мадсен отбежал на несколько сотен метров от тюрьмы Херстедвестер, в которой содержался. На некотором расстоянии от него — полицейские снайперы, которые держат его на прицеле. Вокруг талии Мадсена пояс, ранее он угрожал полицейским бомбой.
Полиция связалась с женой Мадсена Дженни Крупен, в прошлом российской активисткой, попросившей политубежища в Финляндии.
В полиции Копенгагена пока не сообщили о том, как Мадсену удалось бежать.
Очевидцы сообщают, что на место прибыли саперы.
Датский
На теле журналистки были обнаружены ножевые ранения в области паха и грудной клетки, которые, как считают эксперты, были нанесены в момент смерти или сразу после нее.
Мадсена обвиняли в том, что он заранее спланировал свое преступление, решив задушить Валль или перерезать ей горло. Изобретатель признал, что расчленил ее тело, но утверждает, что не убивал ее умышленно.
В апреле 2018 года Мадсена приговорили к пожизненному заключению.