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17:28 (мск), источник: Коммерсантъ

СМИ: при крушении вертолета погиб гендиректор резиденции Деда Мороза

На борту потерпевшего крушение вертолета, по предварительным данным, был бывший замгубернатора Вологодской области, генеральный директор АО «Дед Мороз» (управляет вотчиной Деда Мороза в Великом Устюге) Олег Васильев.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил ТАСС и издание Gorod Che. У господина Васильева был запланирован полет по этому маршруту, связи с ним нет. На месте крушения продолжается поисковая операция.

Информация по Олег Васильеву обсуждается, она пока не подтверждена. Он мог находиться в этом вертолете, у него в планах была эта поездка, командировка в Великий Устюг. Сейчас ведется поисковая операция, о точных сведениях можно говорить после обнаружения всех летевших и опознания. Связи с ним нет сегодня, он недоступен.
источник ТАСС

По информации Gorod Che, вертолет Robinson (R44) принадлежит вертолетной компании «Аэросоюз» и летел по маршруту Вологда—Великий Устюг. На борту вертолета также был один из руководителей вертолетной компании «Аэросоюз».

В полете, по данным СМИ, планировали проработать вариант организации аэроэкскурсии в этом районе в рамках развития проекта «Дед Мороз».

Как сообщили в ГУ МЧС по Вологодской области, сейчас вертолет дрейфует по реке. К нему направились спасатели. «По предварительным данным, на борту находились два человека (погибли), на земле жертв нет», — уточнили в экстренных службах.

Легкий четырехместный вертолет упал в реку Сухона в Нюксенском районе Вологодской области. По предварительным данным, он зацепился за провода.

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