18:45 (мск), источник: РИА Новости
Суд взыскал с Абызова 32,5 миллиарда рублей
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Гагаринский суд Москвы по иску Генпрокуратуры взыскал 32,5 миллиарда рублей с
Деньги должны быть обращены в доход государства — прокуратура считает, что Абызов незаконно заработал их, занимаясь предпринимательской деятельностью на посту министра.
«Решение: исковые требования полностью удовлетворены», — сообщила
Генпрокуратура требовала взыскать с Абызова и подконтрольных ему иностранных компаний 32,5 миллиарда рублей. Истец считает, что
Кроме того, Арбитражный суд Москвы в рамках дела о банкротстве «Группы Е4», которую до перехода на госслужбу возглавлял Абызов, рассматривает несколько заявлений кредиторов о взыскании с
Абызов находится под стражей с конца марта 2019 года. Против него возбуждены три уголовных дела: о хищении в 2011—2014 годах 4 миллиардов рублей у крупных поставщиков энергии в Сибири; о незаконной предпринимательской деятельности, в результате которой он заработал порядка 32 миллиарда рублей; об отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы.