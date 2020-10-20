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18:45 (мск), источник: РИА Новости

Суд взыскал с Абызова 32,5 миллиарда рублей

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Гагаринский суд Москвы по иску Генпрокуратуры взыскал 32,5 миллиарда рублей с экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Источник: РИА Новости

Деньги должны быть обращены в доход государства — прокуратура считает, что Абызов незаконно заработал их, занимаясь предпринимательской деятельностью на посту министра.

«Решение: исковые требования полностью удовлетворены», — сообщила пресс-секретарь.

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Генпрокуратура требовала взыскать с Абызова и подконтрольных ему иностранных компаний 32,5 миллиарда рублей. Истец считает, что экс-министр с 2012 года нарушал установленные для чиновников запреты в области антикоррупционного законодательства: владел оффшорными компаниями, оперировал акциями и обогащался за счет своего высокого положения.

Кроме того, Арбитражный суд Москвы в рамках дела о банкротстве «Группы Е4», которую до перехода на госслужбу возглавлял Абызов, рассматривает несколько заявлений кредиторов о взыскании с экс-министра, его бывшей жены Екатерины Сиротенко и экс-президента Е4 Андрея Малышева более 34 миллиардов рублей. Заседание по иску намечено на 22 ноября.

Абызов находится под стражей с конца марта 2019 года. Против него возбуждены три уголовных дела: о хищении в 2011—2014 годах 4 миллиардов рублей у крупных поставщиков энергии в Сибири; о незаконной предпринимательской деятельности, в результате которой он заработал порядка 32 миллиарда рублей; об отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы.

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