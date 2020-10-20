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23:25 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

И слышен нам не рокот водовода

Принявший на «Восточном» недоделки на 500 млн рассчитывал на зарплату в 500 тыс.

Источник: Роскосмос

Как стало известно «Ъ», несмотря на все принимаемые властями меры, продолжаются масштабные махинации при строительстве космодрома Восточный и его объектов. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о злоупотреблениях главного инспектора 119-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора (ГАСН) Минобороны Дмитрия Фоминцева, который, как полагает следствие, за переход вместе с супругой на более высокооплачиваемую работу в амурский филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (АО ЦЭНКИ) закрыл глаза на три недостроенных объекта космодрома. Предполагаемый ущерб превысил полмиллиарда рублей.

Уголовное дело в отношении главного инспектора 119-го отдела ГАСН Минобороны РФ 46-летнего Дмитрия Фоминцева следственное управление СКР по Амурской области возбудило по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 1 ст. 292 (служебный подлог).

В основу расследования легли материалы проверки сдачи в эксплуатацию трех водозаборных сооружений. Одно из них предназначено для водоснабжения комплекса производства и хранения компонентов ракетного топлива; второе — для обеспечения водой восточного командно-измерительного пункта и станции «Промышленная № 1», третье — для питьевого и противопожарного водоснабжения города Циолковский.

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Проверяющими было установлено, что, несмотря на заявленную готовность объектов к работе, они фактически не функционируют до сих пор. Хотя, согласно проекту, запустить их собирались сначала в марте этого года, однако рабочие не уложились в сроки, и их перенесли на 1 октября этого года.

Следует отметить, что правопреемником упраздненного «Дальспецстроя» по завершению строительства, в частности, стартового и технического корпусов, а также водозаборных сооружений Восточного стало АО ЦЭНКИ, а функции надзора за строительством и приемки объектов были возложены на ГАСН Минобороны.

По результатам проверки, как следует из документов, имеющихся в распоряжении «Ъ», следствие пришло к выводу о том, что господин Фоминцев намеренно закрывал глаза на допущенные нарушения строительных норм, технических регламентов, требования проектной документации, составлял фальшивые заключения на построенные сооружения, а также акты проверок, возложенных на него служебными обязанностями.

В ходе предварительного следствия выяснилось, что господин Фоминцев, назначенный для осуществления надзора за строительством объектов в ЗАТО Углегорск, вносил в акты проверок заведомо ложные сведения о том, что все три водозаборных сооружения якобы в полной мере отвечают строительным нормам и регламентам.

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По версии следствия, действиями главного инспектора при этом были существенно нарушены требования безопасности сооружений в случае возникновения чрезвычайных ситуаций как человеческого, так и техногенного характера.

Как полагает следствие, он не должен был принимать эти объекты.

Во вторник по ходатайству следственного управления СКР Благовещенский городской суд избрал господину Фоминцеву меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

Источник «Ъ» в СКР не исключает, что в данном уголовном деле вскоре могут появиться и другие фигуранты, в том числе из числа руководителей амурского филиала АО ЦЭНКИ — космического центра «Восточный», которые якобы обещали господину Фоминцеву и его жене за то, что он закроет глаза на нарушения при строительстве водозаборных сооружений, должности в АО с ежемесячной зарплатой в 500 тыс. руб. А пока, по версии следствия, предполагаемый ущерб, связанный с доделкой и переделкой объектов, составляет порядка 500 млн руб.

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Оперативно получить комментарии в АО ЦЭНКИ «Ъ» не удалось. Согласно данным, опубликованным на официальном сайте организации, в ноябре прошлого года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и гендиректор ЦЭНКИ Андрей Охлопков запустили технологическое оборудование для проведения пусконаладочных работ «под нагрузкой» на комплексе водозаборных сооружений, предназначенном для хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения жилищного фонда и котельной города Циолковский.

Тогда же отмечалось, что на космодроме Восточный работает водозаборное сооружение, предназначенное для снабжения водой стартового и технического комплексов ракеты-носителя «Союз» для хозяйственно-бытовых нужд и пожаротушения. Строительство же остальных водозаборов, отмечалось в сообщении, заканчивается.

Юрий Сюн

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