15:18 (мск), источник: РБК
В Грузии вооруженный мужчина захватил заложников в банке
Преступник вооружен автоматом и гранатами. Здание банка оцепили полиция и спецназ.
В грузинском городе Зугдиди вооруженный мужчина захватил заложников в филиале «Банка Грузии». По данным «Первого канала» грузинского телевидения, у преступника есть автомат и граната.
Телеканал «Рустави 2» сообщает, что всего в банке находятся около 30 заложников. По имеющейся информации все они живы, но одной из женщин стало плохо.
По данным издания «Грузия Онлайн» преступников может быть двое. Помешать им скрыться с места происшествия до приезда полиции помешал сотрудник банка, успевший нажать на кнопку тревоги.
Одновременно он ответил критикам, которые заявили о росте преступности за время работы нынешнего правительства. По словам Гахария, тяжких преступлений (убийств, краж со взломом) за последние 10 лет больше не стало.