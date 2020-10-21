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15:18 (мск), источник: РБК

В Грузии вооруженный мужчина захватил заложников в банке

Преступник вооружен автоматом и гранатами. Здание банка оцепили полиция и спецназ.

Источник: РИА "Новости"

В грузинском городе Зугдиди вооруженный мужчина захватил заложников в филиале «Банка Грузии». По данным «Первого канала» грузинского телевидения, у преступника есть автомат и граната.

Телеканал «Рустави 2» сообщает, что всего в банке находятся около 30 заложников. По имеющейся информации все они живы, но одной из женщин стало плохо.

Пока нет информации о том, какие требования выдвигает захвативший заложников. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и бойцы спецназа.

По данным издания «Грузия Онлайн» преступников может быть двое. Помешать им скрыться с места происшествия до приезда полиции помешал сотрудник банка, успевший нажать на кнопку тревоги.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что лично следит за происходящим в Зугдиди. Он заверил, что правоохранительные органы сделают все для того, чтобы никто из заложников не пострадал.

Одновременно он ответил критикам, которые заявили о росте преступности за время работы нынешнего правительства. По словам Гахария, тяжких преступлений (убийств, краж со взломом) за последние 10 лет больше не стало.

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