Заложник в грузинском банке заявил, что захватчик держит гранату без чеки

«Нас в комнате 19 человек. <…> Захватчик стоит рядом со мной, он вооружен, снял чеку с гранаты и постоянно держит ее в руках. <…> Требование — 500 тысяч долларов», — рассказал он, отметив, что с захватчиком связываются правоохранительные органы и ведут переговоры, но безрезультатно.
Ранее грузинские СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили, что в Зугдиди вооруженный автоматом и гранатой неизвестный взял в заложники сотрудников и посетителей филиала банка Грузии.
При этом телеканал «Рустави 2» сообщил, что злоумышленников двое. Сначала в филиале банка находились 30 человек, но пожилым людям позволили уйти. Один из удерживаемых успел нажать на кнопку SOS, некоторым удалось выбежать через крышу и пожарную лестницу.