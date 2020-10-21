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16:15 (мск), источник: РИА Новости

Заложник в грузинском банке заявил, что захватчик держит гранату без чеки

ТБИЛИСИ, 21 окт — РИА Новости. Захвативший банк в грузинском городе Зугдиди мужчина держит гранату без чеки, сообщил один из заложников, который связался с телекомпанией «Мтавари».

Источник: AFP 2020

«Нас в комнате 19 человек. <…> Захватчик стоит рядом со мной, он вооружен, снял чеку с гранаты и постоянно держит ее в руках. <…> Требование — 500 тысяч долларов», — рассказал он, отметив, что с захватчиком связываются правоохранительные органы и ведут переговоры, но безрезультатно.

Ранее грузинские СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили, что в Зугдиди вооруженный автоматом и гранатой неизвестный взял в заложники сотрудников и посетителей филиала банка Грузии.

При этом телеканал «Рустави 2» сообщил, что злоумышленников двое. Сначала в филиале банка находились 30 человек, но пожилым людям позволили уйти. Один из удерживаемых успел нажать на кнопку SOS, некоторым удалось выбежать через крышу и пожарную лестницу.

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