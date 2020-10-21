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21:01 (мск), источник: РИА Новости

В Бразилии умер участник испытаний вакцины AstraZeneca

МЕХИКО, 21 окт — РИА Новости. Бразильское национальное агентство по надзору за здоровьем Anvisa сообщило о гибели гражданина страны, участвовавшего в испытаниях вакцины от коронавируса британской компании AstraZeneca и оксфордского университета. Заявление надзорного органа опубликовал портал G1.

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Источник: AP 2020

В документе не раскрывается причина смерти «из соображений этики и конфиденциальности», а также не приводится информация о том, получал ли доброволец плацебо или активный препарат.

AstraZeneca сообщила G1, что пока не имеет официальной позиции по смерти испытывавшего вакцину и не комментирует эту информацию.

По информации Anvisa, международный комитет по оценке безопасности испытаний вакцины предоставил частичные данные расследования этого инцидента и предложил продолжить испытания.

Бразильские СМИ со ссылкой на «источники, связанные с международным исследованием», сообщают, что доброволец, который скончался от осложнений COVID-19, получил плацебо.

Ситуацию прокомментировали в Оксфорде. Так, официальный представитель университета заявил, что вакцина безопасна, ее испытания продолжатся.

«После тщательного изучения этого вопроса в Бразилии не возникло беспокойства относительно безопасности клинических испытаний. Независимое расследование, проведенное в дополнение к выводам бразильского регулятора, рекомендовало продолжить испытания», — говорится в заявлении.

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