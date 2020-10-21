22:29 (мск), источник: РИА Новости
Против Порошенко возбудили дело о подготовке госпереворота
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Уголовное дело о подготовке нового государственного переворота на Украине возбуждено в отношении
Кузьмин утверждает, что Порошенко и его окружение «готовится захватить государственную власть насильно, как это случилось во время “майдана”, который был, по сути, государственным переворотом».
«Публикую документы о регистрации в ЕРДР (Едином реестре досудебных расследований — ред.) и начале расследования по фактам незаконного захвата государственной власти, широкомасштабных хищений и легализации “грязных” денег организованной преступной группой в составе: (экс-депутата Рады Давида — ред.) Жвании, Порошенко, (бывшего временного исполняющего обязанности президента Украины Александра — ред.) Турчинова, (экс-премьера Арсения — ред.) Яценюка, (бывшего спикера Верховной рады Андрея — ред.) Парубия, (экс-главы МИД Павла — ред.) Климкина … и прочих персонажей рангом помельче», — написал Кузьмин на своей странице в Facebook в среду.
Он также опубликовал сканкопии документов от офиса генерального прокурора, где указано, что дело возбуждено 1 октября.
Ранее бывший депутат Верховной рады Украины от фракции «Партия регионов» Давид Жвания написал явку с повинной в Государственное бюро расследований (ГБР) о совершении им вместе с Порошенко, Турчиновым и Яценюком ряда преступлений. По его словам, ими были совершены преступления, подпадающие под статьи «создание преступной организации, участия в преступной организации и участия в преступлениях, совершаемых такой организацией», «действия, совершенные с целью захвата государственной власти», «злоупотребление властью».
Ранее был возбужден ряд уголовных дел, связанных с Порошенко. По словам генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, 17 дел, в которых фигурирует бывший глава государства, завел ее предшественник Руслан Рябошапка, еще четыре были возбуждены ею.
Позднее Госбюро Украины сообщило, что ряд дел против Порошенко были закрыты в связи с отсутствием состава преступления. Венедиктова также заявила, что уголовные дела в отношении Порошенко дают ему определенный пиар, однако некоторые из них имеют серьезные основания.
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