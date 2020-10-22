07:03 (мск), источник: Коммерсантъ
Осужденному экс-депутату нашлось дело на воле
Вадим Варшавский стал фигурантом расследования хищения 10,6 млрд руб. в Россельхозбанке.
Как стало известно «Ъ», ГУ МВД России по Ростовской области расследует уголовное дело по факту хищения 10,6 млрд руб. у Россельхозбанка (РСХБ). Среди подозреваемых лиц, причастных к преступлению, обозначены представители руководства ООО «Донские биотехнологии» («ДонБиоТех») и ООО «ТЕСО-Инжиниринг». К ним, вероятнее всего, относится
По информации «Ъ», в производстве следственной части ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области находится уголовное дело в отношении группы лиц из числа руководителей ООО «Донские биотехнологии» и ООО «ТЕСО-Инжиниринг», которые подозреваются в причастности к хищению 10,6 млрд руб. у АО «Россельхозбанк» — ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Следователи полагают, что подозреваемые сформировали пакет документов, позволивший в марте 2014 года заключить договор между директором ростовского филиала РСХБ Игорем Пятигорцем и генеральным директором ООО «ДонБиоТех» Вадимом Варшавским об открытии кредитной линии на общую сумму, не превышающую лимит €167 млн, со ставкой 8% за пользование кредитом и сроком возврата 25 марта 2022 года.
Целевым назначением займа значилось финансирование проекта строительства в Волгодонске комплекса по глубокой переработке зерна для производства аминокислот, запуск которого планировался в 2015 году. Однако проект, входящий в губернаторскую сотню, не был вышеназванными компаниями реализован, а банковские средства якобы расходовались не по назначению. К тому же «ДонБиоТех» не выполнял обязательства перед банком и контрагентами, последние инициировали банкротство общества. Основным кредитором должника, по материалам арбитражного суда, является РСХБ.
В 2019 году на предприятии было введено внешнее управление, которое выявило признаки преднамеренного банкротства компании. По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, 5 октября этого года комитет кредиторов ООО «ДонБиоТех» принял решение об учреждении АО «Донские биотехнологии», смена активов позволит избежать ареста имущества предприятия. К тому же кредиторы намерены достроить завод и запустить производство в 2021 году. Эти события не отменяют расследования уголовного дела о хищении средств РСХБ.
Сейчас следователи изучают финансовые и бухгалтерские документы компаний, взявших кредит на строительство комплекса, но не реализовавших его.
Согласно «Картотеке.ру», на момент подписания кредитного договора 31 марта 2014 года совладельцами и руководителями московской компании «ТЕСО-Инжиниринг» были отец и сын Владимир и Олег Кудряшовы, ООО «ДонБиоТех» возглавлял Вадим Варшавский, учредителем общества была компания с ограниченной ответственностью «Русферм Лимитед», зарегистрированная на Кипре, ею руководил Сергей Гора, доверенное лицо господина Варшавского. По данным «Ъ», в сентябре этого года Вадим Варшавский продал кипрский офшор.
Напомним, в 2019 году бизнесмена осудили на 3,5 года за неуплату налогов на прибыль ООО «Ростовский электрометаллургический заводъ» в размере 497 млн руб. Суд обязал его лично возместить казне недоимку. Господин Варшавский обжаловал приговор, считая себя невиновным. Однако апелляция утвердила решение первой инстанции. Отбыв год в колонии, осужденный просил об
Кассация отправила на новое рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства вопрос о взыскании с господина Варшавского 497 млн руб.
Представлявший его интересы на процессе адвокат Руслан Тришин воздержался от комментариев «Ъ», сославшись на нежелание своего доверителя. Ничего не смог пояснить по расследуемому уголовному делу адвокат Андрей Жван, сообщив, что больше не сотрудничает с господином Варшавским.
Отметим, что Лефортовский районный суд Москвы в августе этого года взыскал с Вадима Варшавского 8,1 млрд руб. в пользу ПАО «Национальный банк ТРАСТ», правопреемника ПАО «Промсвязьбанк», выдавшего в 2014 году под поручительство предпринимателя два кредита ООО «Мечел-Втормет Ростов» (в настоящее время ООО «Ломпром Ростов») в размере 3,6 млрд руб. Еще две кредитные линии на общую сумму 4,2 млрд руб. банк открывал под поручительство Варшавского для ООО «Ростовский электрометаллургический заводъ». Суд, изучив материалы дела, посчитал расчеты истца по взысканию просроченных процентов и пени обоснованными. Представитель ответчика расчет не оспаривал, но утверждал, что договоры поручительства фальсифицированы. На момент судебного решения господин Варшавский находился в колонии, откуда его и пытались вызвать на разбирательство.
Олег Горяев