21 октября, источник: Газета Коммерсантъ
Генерала Росгвардии забрили на дело
По подозрению в мошенничестве с парикмахерской задержан бывший куратор тыла войск Национальной гвардии.
Как стало известно «Ъ», бывший замдиректора Росгвардии
По данным «Ъ», в квартиру Сергея Милейко в Балашихе следователи военного следственного управления (ВСУ) СКР по Москве пришли с обыском в среду утром в рамках возбужденного накануне уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Поводом для расследования, по предварительным данным, стали результаты проверки военной прокуратуры, начатой по инициативе руководства Росгвардии.
В частности, помимо прочего внимание привлекло нежилое помещение в доме № 46 Дзержинского микрорайона Балашихи, которое принадлежит жене генерала Галине Милейко. Выяснилось, что сам этот дом был в свое время построен для семей военнослужащих тогда еще внутренних войск МВД — бойцов и офицеров расквартированной рядом знаменитой отдельной дивизии оперативного назначения (ОДОН) имени Дзержинского.
В 2012 году помещение общей площадью 232,3 кв. м оказалось в собственности госпожи Милейко, а в нем самом открылась парикмахерская «Для вас». Документы об отчуждении из внутренних войск и передаче помещения в частные руки, как выяснили прокуроры и следователи, оформлял начальник
По версии СКР, сначала с помощью подложных документов помещения будущей парикмахерской были оформлены на пожилую родственницу офицера Галину Пискунову, а затем их перепродали по заниженной стоимости, всего за 980 тыс. руб., уже самой Галине Милейко.
Надо отметить, что, когда проворачивалась эта афера, ее супруг являлся заместителем командира ОДОН по тылу, а на момент оформления помещения в собственность уже получил повышение до заместителя командующего Московским округом внутренних войск.
По некоторым данным, майор Прокудин не только полностью признал свою вину в мошенничестве, но и заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве. Одним из его условий является раскрытие роли генерала Милейко как в афере с нежилым помещением для парикмахерской своей жены, так и в других его возможных злоупотреблениях и хищениях.
После обыска в квартире Сергей Милейко был доставлен на допрос к следователю ВСУ СКР, по результатам которого его задержали на 48 часов как подозреваемого в совершении преступления (ст. 91 УК РФ). В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения для 58-летнего
Между тем, как утверждают источники «Ъ», вопрос о незаконно полученном помещении под парикмахерскую в Балашихе может оказаться не единственным к уже бывшему главному тыловику Росгвардии.
Расследование дела предпринимателя, по которому он проходит вместе с «неустановленными лицами», пока не закончено, сообщили «Ъ» в СКР.
В Росгвардии оперативно ответить на запрос с просьбой прокомментировать информацию о задержании своего бывшего генерала не смогли.
Надо отметить, что почти вся карьера уроженца Подмосковья Сергея Милейко была связана со службой во внутренних войсках МВД и Росгвардии. После окончания в 1984 году Харьковского высшего военного училища МВД СССР и военной академии в 1994 году он зачастую занимался
Позже господин Меликов в 2014 году был назначен полпредом президента в
В 2017 году ему было присвоено звание
Сергей Сергеев