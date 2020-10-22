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04:08 (мск), источник: РБК

В США сообщили о задержании россиянина по подозрению в контрабанде

Правоохранительные органы в США уведомили российских дипломатов о задержании гражданина России, говорится в сообщении генконсульства в Нью-Йорке в Twitter. Как рассказали в дипведомстве, россиянин был задержан в составе международной преступной группы, его обвинили в в сговоре с целью незаконного экспорта электронной техники. Консульство не привело подробностей и не уточнило личность задержанного.

Источник: AP 2020

«Интерфаксу» в генконсульстве заявили, что в состав группы входят один россиянин, один гражданин Казахстана и американцы.

Пресс-секретарь дипмиссии Алексей Топольский заявил «РИА Новости», что уведомление о задержании предоставили «располагающиеся в Нью-Йорке американские правоохранительные органы». По его словам, россиянин пока не обращался в генконсульство за помощью.

20 октября прокуратура Нью-Йорка предъявила обвинение группе из десяти человек в контрабанде электроники, в том числе продукции Apple. По версии следствия, с 2019 года они возили из США в Россию iPhone, iPad и Apple Watch, общая сумма гаджетов составила около $50 млн.

Суд Нью-Йорка постановил арестовать семь человек — Акмаля Асадова, Саюза Дайбагию, Антона Перевозникова, Шохруха Саидова, Марата Шахдина, Кирилла Сохончука и Зокира Искандерова. Одного фигуранта — Азамата Бобомудорова — арестовали в штате Иллинойс, еще двое скрываются от следствия. Следствие считает, что они получали инструкции от Дайбагии, уроженца России.

В прокуратуре заявили, что в перевозке товара участвовали бывшие и действующие сотрудники «Аэрофлота». Госдепартамент решил отозвать визы у 113 сотрудников российской авиакомпании.

В самом «Аэрофлоте» сообщили, что среди обвиняемых нет бывших или действующих сотрудников компании. Там отметили, что делают все возможное «для предотвращения трансграничных правонарушений и преступлений экономического характера». По словам пресс-секретаря компании Юлии Ивановой, «Аэрофлот» ранее пресекал попытки привлечь сотрудников к участию в контрабанде, и тогда «принимались жесткие, в том числе, процессуальные меры реагирования».

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