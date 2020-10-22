Извержение вулкана Безымянный началось на Камчатке

«Поскольку вулкан в настоящее время частично закрыт облачностью, более точная оценка масштаба извержения появится только с появлением спутниковых данных», — говорится в сообщении.
В КФ ФИЦ ЕГС РАН отметили, что первые устойчивые признаки готовящегося извержения появились ещё в начале месяца, и к 4 октября было получено первое прогнозное заключение. Далее уровень сейсмичности продолжал повышаться. Сейсмическая активизация была настолько сильной, что землетрясения фиксировались даже на фоне сильнейшего вулканического дрожания, которое генерируется в настоящее время извергающемся Ключевским вулканом.
«Таким образом, в настоящее время мы наблюдаем одновременное извержение двух соседних вулканов — Ключевского и Безымянного», — сказано в сообщении.
В свою очередь, Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН сообщает, что большое облако пепла на высоте до 9 км над уровнем моря сейчас движется к северу от Безымянного.
«Пепловое облако имеет длину 44 км к северо-западу и 36 км к северо-востоку», — говорится в сообщении KVERT.
KVERT установил для Безымянного наивысший — красный — цветовой код опасности для авиации.
В свою очередь, в ГУ МЧС России по Камчатскому краю агентству «Интерфакс» сообщили, что информация о пеплопадах в населенных пунктах края пока не поступала.
Как сообщалось, активность Безымянного значительно увеличилась в начале октября. Тогда ученые заговорили о том, что он готовится к извержению. 5 октября предупреждение о возможности скорого извержения Безымянного распространило и главное управление МЧС России по Камчатскому краю.
Безымянный — один из самых активных вулканов мира — находится на Камчатке вблизи Ключевской сопки, примерно в 40 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Высота Безымянного — 2 тыс. 882 м.
Последнее эксплозивное извержение Безымянного произошло в марте 2019 года, тогда вулкан выбросил столб пепла на высоту до 15 км над уровнем моря.
Знаменитое катастрофическое извержение вулкана 30 марта 1956 года выделено в самостоятельный тип — «направленный взрыв» или «тип Безымянный», который признан мировой вулканологией («directed blast», «lateral blast», «type Bezymianny»). Тогда Безымянный выбросил пепел на высоту более 40 км. Грязевой поток заполнил реку Камчатка. В результате извержения образовался подковообразный кратер диаметром более 1 км, открытый на восток. У восточного подножья Безымянного на площади 500 кв. км деревья и кустарники были сломаны и повалены в направлении от вулкана.
Именно после этого извержения 30 марта отмечается День вулканолога.