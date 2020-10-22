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08:21 (мск), источник: РИА Новости

Источник раскрыл подробности обвинения заподозренного в шпионаже украинца

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Бывший профессиональный футболист с Украины Василий Василенко, которого обвинили в России в шпионаже, пытался вывезти военные комплектующие, разработанные еще при СССР, заявил РИА Новости информированный источник.

Источник: РИА Новости

«Изначально Василенко задержали в рамках дела о покушении на контрабанду секретного оборудования. Он приехал в Россию от украинской юридической компании, которая имеет отношение к министерству обороны Украины, имеет с министерством тендерные отношения», — рассказал собеседник агентства.

Он пояснил, что Василенко должен был за вознаграждение приобрести списанное в России «определенное крупногабаритное военное оборудование», о продаже которого стало известно в интернете. По словам источника, работал сайт с соответствующим предложением.

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«Данное оборудование было разработано в СССР в 60-х, оно до сих пор закупается у России многими странами, огневой мощи не имеет. Василенко был задержан в Москве, позже его обвинили в шпионаже в пользу министерства обороны Украины», — продолжил собеседник РИА Новости.

Источник также добавил, что задержанный не признает себя виновным в инкриминируемом преступлении.

По данным из картотеки столичных судов, Василенко арестовали еще в октябре прошлого года по обвинению в покушении на контрабанду опасных веществ, оружия или культурных ценностей (часть 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса). Детали с самого начала не уточнялись.

Позже задержание украинца продлили уже по делу о шпионаже, за который ему грозит вплоть до 20 лет лишения свободы. Сейчас Мосгорсуд рассматривает по существу уголовное дело в отношении мужчины.

На сайтах с футбольной статистикой указано, что Василенко в качестве защитника выступал за «Дружбу» из Бердянска, мелитопольское «Торпедо» и «Таврию» из поселка Новотроицкое. Опрошенные агентством бывшие партнеры Василенко по клубам рассказывали, что после окончания карьеры он стал детским тренером.

Комментариями следствия и защиты РИА Новости не располагает.

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