Источник раскрыл подробности обвинения заподозренного в шпионаже украинца

«Изначально Василенко задержали в рамках дела о покушении на контрабанду секретного оборудования. Он приехал в Россию от украинской юридической компании, которая имеет отношение к министерству обороны Украины, имеет с министерством тендерные отношения», — рассказал собеседник агентства.
Он пояснил, что Василенко должен был за вознаграждение приобрести списанное в России «определенное крупногабаритное военное оборудование», о продаже которого стало известно в интернете. По словам источника, работал сайт с соответствующим предложением.
«Данное оборудование было разработано в СССР в 60-х, оно до сих пор закупается у России многими странами, огневой мощи не имеет. Василенко был задержан в Москве, позже его обвинили в шпионаже в пользу министерства обороны Украины», — продолжил собеседник РИА Новости.
Источник также добавил, что задержанный не признает себя виновным в инкриминируемом преступлении.
По данным из картотеки столичных судов, Василенко арестовали еще в октябре прошлого года по обвинению в покушении на контрабанду опасных веществ, оружия или культурных ценностей (часть 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса). Детали с самого начала не уточнялись.
Позже задержание украинца продлили уже по делу о шпионаже, за который ему грозит вплоть до 20 лет лишения свободы. Сейчас Мосгорсуд рассматривает по существу уголовное дело в отношении мужчины.
На сайтах с футбольной статистикой указано, что Василенко в качестве защитника выступал за «Дружбу» из Бердянска, мелитопольское «Торпедо» и «Таврию» из поселка Новотроицкое. Опрошенные агентством бывшие партнеры Василенко по клубам рассказывали, что после окончания карьеры он стал детским тренером.
Комментариями следствия и защиты РИА Новости не располагает.