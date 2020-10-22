06:30 (мск), источник: РИА Новости
Экс-депутат получил 2,5 года колонии за присвоение 700 миллионов рублей
ВЛАДИВОСТОК, 22 окт — РИА Новости. Фрунзенский районный суд Владивостока признал виновным
По данным Генпрокуратуры, фигурант в 2009−2016 годах путем заключения фиктивных договоров оказания юридических услуг и благотворительного пожертвования на спортивные мероприятия похитил около 700 миллионов рублей, часть из которых была обналичена. Согласно информации на сайте суда, в деле Милуша — два эпизода по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата».
«Назначено два года шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом 800 тысяч рублей», — сказал собеседник.
По его словам, Милуш взят под стражу в зале суда.
По одному делу с Милушем проходил бывший заместитель председателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Иван Благодырь, он осужден на четыре года колонии общего режима по статье «подстрекательство к присвоению или растрате». До работы в СО РАН Благодырь в 2012−2013 годах занимал пост заместителя министра по развитию Дальнего Востока. До этого работал генеральным директором ОАО «РАО ЭС Востока», в состав которого входит ДЭК.