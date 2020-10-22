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06:30 (мск), источник: РИА Новости

Экс-депутат получил 2,5 года колонии за присвоение 700 миллионов рублей

ВЛАДИВОСТОК, 22 окт — РИА Новости. Фрунзенский районный суд Владивостока признал виновным экс-депутата заксобрания Приморья, бывшего директора ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» Виктора Милуша в присвоении средств в крупном размере и назначил ему 2,5 года лишения свободы, сообщил РИА Новости представитель суда.

Экс-депутат законодательного собрания Приморья, бывший исполнительный директор ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» Виктор Милуш был арестован 1 ноября 2018 года, он обвиняется по статье «присвоение и растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере». Позже Милушу заменили арест на залог.

По данным Генпрокуратуры, фигурант в ‪2009−2016‬ годах путем заключения фиктивных договоров оказания юридических услуг и благотворительного пожертвования на спортивные мероприятия похитил около 700 миллионов рублей, часть из которых была обналичена. Согласно информации на сайте суда, в деле Милуша — два эпизода по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

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«Назначено два года шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом 800 тысяч рублей», — сказал собеседник.

По его словам, Милуш взят под стражу в зале суда.

По одному делу с Милушем проходил бывший заместитель председателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Иван Благодырь, он осужден на четыре года колонии общего режима по статье «подстрекательство к присвоению или растрате». До работы в СО РАН Благодырь в ‪2012−2013‬ годах занимал пост заместителя министра по развитию Дальнего Востока. До этого работал генеральным директором ОАО «РАО ЭС Востока», в состав которого входит ДЭК.

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