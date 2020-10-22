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15:37 (мск), источник: РИА Новости

Гинцбург прокомментировал смерть участника испытаний вакцины AstraZeneca

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, комментируя РИА Новости смерть участника испытаний вакцины AstraZeneca, отметил, что если компания решила продолжить исследования, то у нее есть доказательства отсутствия связи гибели человека с введенным препаратом.

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Источник: РИА Новости

Ранее Национальное агентство Бразилии по надзору за здоровьем Anvisa сообщило о гибели участника испытаний вакцины британской компании AstraZeneca. Причина смерти не раскрывается «из соображений этики и конфиденциальности». Не приводится информация и о том, получал ли доброволец плацебо или активный препарат, однако тесты продолжаются.

Все на этом свете, вакцинированные или невакцинированные, как мы с вами понимаем, умрут. Самое главное — от чего они умрут. Когда будет, соответственно, доказано всевозможными комитетами, которые у AstraZeneca, как в любом клиническом исследовании, существуют, что он умер от введения вакцины, это для вакцины будет плохо. А пока это не доказано, я могу только сожалеть о смерти этого человека.
Александр Гинцбург
директор центра Гамалеи

Комментируя продолжение испытаний, ученый предположил, что у компании есть «серьезные доказательства и основания для того, чтобы не связывать смерть» и вакцинацию.

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«Если нет причинно-следственной связи и это подтверждено некоторым сообществом врачей, которые вправе это подтверждать в рамках протокола этих исследований, то, конечно, надо продолжать. Если есть какие-то намеки на связь этих двух явлений — вакцинация и смерть — то конечно, надо останавливать согласно любому законодательству», — уточнил Гинцбург.

Вакцина AstraZeneca, разрабатываемая вместе со специалистами Оксфорда на основе аденовирусных векторов обезьян, в августе перешла к третьей фазе испытаний в США.

AstraZeneca Plc, одна из крупнейших фармацевтических компаний мира, была образована путем слияния в 1999 году британской Zeneca Group Plc и шведской Astra AB. Компания занимается разработкой, производством и реализацией препаратов для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистых, неврологических, а также онкологических болезней.

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