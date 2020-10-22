В акватории Находки произошел разлив нефтепродуктов

«Росприроднадзор взял пробы воды. Источник загрязнения устанавливается. Администрация Находки решает вопрос о локализации загрязнения, в том числе установки боновых заграждений», — сообщает пресс-служба правительства региона.
Мэрия Находки со ссылкой на руководство АО «Порт Восточные ворота-Приморский завод» сообщила, что «разлив вещества неизвестного происхождения был обнаружен в акватории, прилегающей к территории предприятия, днем 21 октября».
«Специалисты приняли все необходимые меры по устранению предполагаемой аварии: на место был вызван нефтемусоросборщик, который приступил к уборке водной поверхности. Также было подготовлено обращение в региональное управление Росприроднадзора», — сообщила мэрия.
По словам вице-мэра Находки Антона Шевченко, после поступления информации на место оперативно выехали специалисты администрации для обследования акватории. Также были обследованы все близлежащие муниципальные котельные, утечек топлива не обнаружено.
Дальневосточным межрегиональным управлением Росприроднадзора проводятся необходимые мероприятия, направленные на выявление источника и обстоятельств загрязнения акватории. Производится сбор проб воды из акватории и канализационных стоков, обследуется территория близлежащих организаций.
Алексей Чернышев, Владивосток