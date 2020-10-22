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17:05 (мск), источник: РИА Новости

Ефремов в последнем слове извинился и заверил, что бросит пить

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Актер Михаил Ефремов в последнем слове на апелляционном процессе заявил, что приносит семье погибшего в ДТП Сергея Захарова глубокие соболезнования и навсегда прощается с алкоголем, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.

Источник: Агентство «Москва»
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«Я выражаю глубочайшие соболезнования родственникам Сергея Захарова, признаю вину в своем беззаконии, в очередной раз прошу прощения. Эта трагедия разделила мою жизнь на две части», — сказал актер.

В новой жизни, по его словам, он «плохо спит и думает о Сергее Захарове».

Я хочу сказать, что вряд ли когда-то сяду за руль, я также прощаюсь с алкоголем, который довел меня до этого.
Михаил Ефремов
актер
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Он выразил желание «поставить памятник Сергею Захарову, но это я смогу сделать, если буду работать по специальности».

«Я мог бы в фонд Сергея Захарова перечислять заработанные деньги. Прошу у суда дать мне такую возможность», — сказал осужденный.

При этом он оговорился, что мог бы сразу возместить весь ущерб, а не на стадии апелляции, но сослался на внешние обстоятельства: «Доступа к своим средствам я с июля не имею, не могу также оформить доверенность на свою супругу».

В ходе апелляционного процесса Ефремов пытается обжаловать 8-летний срок в колонии общего режима.

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