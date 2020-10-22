Суд смягчил приговор Ефремову

Адвокат Ефремова Петр Хархорин на заседании попросил снизить наказание «до такого, которое позволит не содержать его под стражей». «В деле одни только смягчающие обстоятельства — это и наличие у него фактически четырех человек на иждивении, и то, что Ефремов признал вину и раскаялся», — сказал адвокат (цитата по ТАСС). Второй адвокат Михаила Ефремова Владимир Васильев попросил суд назначить артисту наказание в виде четырех лет условно.
Сам Ефремов также попросил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.
Я хочу вернуться к работе, как можно скорее увидеть своих детей. Я также хочу поставить памятник погибшему Сергею Захарову, если его семья не будет против. Но сделать я это смогу лишь после освобождения.
Прокурор Диана Галиуллина попросила суд оставить приговор в силе и отправить актера в колонию общего режима.
Потерпевшими по делу о смертельном ДТП проходят вдова погибшего курьера Сергея Захарова, его брат и младший сын. Их защита подала в суд иск о взыскании компенсации на сумму 3 млн руб. В пользу старшего сына погибшего суд уже взыскал с актера 800 тыс. руб.